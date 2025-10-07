Pamela López acusó a Christian Cueva de vender departamento donde viven sus padres: "Sinvergüenza, cobarde"

El conflicto entre Pamela López y Christian Cueva volvió a encenderse. Cuando parecía que las tensiones entre ambos habían quedado atrás, la trujillana utilizó sus redes sociales para lanzar una grave acusación contra el futbolista, de vender un departamento y asegurando que sus padres fueron "amedrentados" por sujetos presuntamente enviados por él.

Pamela López muestra pruebas contra Christian Cueva

Pamela López publicó capturas de conversaciones de WhatsApp en las que, según explicó, se evidencia lo ocurrido con sus padres. En los mensajes, un familiar le informa que cuatro personas llegaron al edificio familiar con la intención de tomar posesión de una propiedad presuntamente vendida por Christian Cueva.

"Mi papá ha ido a ver y me ha indicado lo siguiente: que se acercó a la puerta haciéndose el que busca su llave (no ha ingresado) y dice que se acercaron 4 personas, entre ellos, un abogado que no se identificó y le han informado que Cueva les ha vendido un departamento, le mostraron la escritura", dice uno de los mensajes compartidos por Pamela.

La influencer también mostró una imagen del chat grupal de vecinos en el que se alertaba sobre la presencia de dos sujetos sospechosos afuera del edificio multifamiliar donde viven sus padres. Para Pamela, estos hechos no son coincidencia y responden a acciones planificadas por el futbolista.

Graves acusaciones contra el futbolista

López fue más allá y acusó públicamente a Christian Cueva de no pagar una deuda con sus padres, además de haber vendido un departamento que, según contó, ella compró en 2017 durante su convivencia en Brasil. Relató que el inmueble fue adquirido a precio de costo gracias al apoyo de su familia, pero que se puso a nombre del jugador por confianza.

"Como se puede ser tan miserable en la vida, no te bastó ser infiel con medio Lima, golpearme, no pasar pensión por casi un año y ahora sigues causando daño con tus artimañas sucias con gente sucia...", escribió en Instagram.

La influencer detalló que su padre, ingeniero industrial, construyó el edificio familiar en 2012. Cinco años después, les vendió uno de los departamentos como inversión. Ahora Pamela reveló que sus padres vivieron momentos de angustia cuando un grupo de cuatro personas llegó hasta su vivienda para exigir la entrega del inmueble.

"Yo jamás actué con malicia ni tuve ningún interés, así que el departamento salió a tu nombre y yo como siempre confiada, porque mi padre nos vendió a precio de oferta solo para poder ayudarnos", añadió. Para luego agregar: "Hoy cuatro sujetos sospechosos en un carro oscuro llegaron al domicilio de mis padres a amedrantar y decir que son los nuevos propietarios ya que el señor les vendió el departamento", denunció públicamente.

Finalmente, la trujillana cerró su publicación con un contundente mensaje hacia Christian Cueva, a quien calificó con duros adjetivos. "Eres una mala persona, un mal agradecido, un mal padre, infiel, manipulador, agresor y lacra", expresó visiblemente indignada.

Por ahora, el futbolista no ha respondido a las acusaciones de su aún esposa. Sin embargo, la denuncia pública de Pamela López ha generado gran repercusión en redes sociales, donde varios usuarios se han mostrado consternados por la gravedad de sus declaraciones y por el nuevo capítulo de esta conflictiva relación que parece no tener fin.