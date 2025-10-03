Samahara Lobatón anunció el nacimiento de su tercer hijo en EE.UU.: "Bienvenido amor mío"

Hace algunas semanas, Samahara Lobatón viajó a Estados Unidos como un regalo para sus dos hijas y estando en un avanzado embarazo. Ahora, la peruana sorprendió en sus redes sociales al anunciar que dio a luz a su tercer hijo.

¡Nació su tercer bebé!

A través de una publicación en sus redes, Samahara Lobatón compartió las fotografías del nacimiento de su tercer hijo. Como se recuerda, este es el segundo bebé que tiene con su pareja Bryan Torres, quien se conectó por videollamada para ver el parto de su primer hijo varón.

En las imágenes se puede ver como el cantante de salsa está conectado a través de una videollamada y como la hija de Melissa Klug se emociona hasta las lágrimas tras dar a luz. Por medio de sus historias en redes, ambos también compartieron más fotografías del nacimiento de su primer hijo varón llamado Asael.

"Bienvenido amor mío, gracias Dios. Asael Torres Lobatón 03.10.2025", expresó la influencer por medio de sus historias.

Esta noticia fue compartida por la familia de la influencer, en especial Melissa Klug, quien también estuvo por videollamada viendo el nacimiento de su primer nieto varón.

"Mi corazón explota de felicidad. Bienvenido mi primer nieto hombre Asael. Gracias Dios mío están sanitos", expresó la ex de Jefferson Farfán.

La relación de Bryan Torres y Samahara

Hace unos días, Bryan Torres reveló que Samahara Lobatón solo se encontraba de viaje en Estados Unidos por el cumpleaños de sus hijas, pero que muy pronto estaría de regreso. Incluso, afirmó que la influencer regresaría para dar a luz en Perú, pero hoy nació su hijo.

La pareja inició su romance en contra de los deseos de Jefferson Farfán, donde incluso la joven reveló que leyó unos chats donde armarían un ampay al cantante de salsa para que se alejara de Lobatón.

Incluso, la pareja estuvo en problemas hace unos meses cuando el cantante de Barrio Fino fue acusado de haber sido infiel a la influencer con varias mujeres. Aunque se creía que todo terminaría, la hija de Melissa Klug decidió perdonarlo y llevar terapia de pareja.

De esa forma, Samahara Lobatón apostó nuevamente por Bryan Torres y su familia. Ahora, la pareja acaba de anunciar la bienvenida a su primer hijo varón con tiernas fotos en sus redes sociales. La influencer dio a luz en Estados Unidos, quien viajó hace dos semanas aproximadamente con sus dos pequeñas y el cantante solo pudo ver el nacimiento por una videollamada.