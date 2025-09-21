RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Gustavo Salcedo dedica tierno mensaje a su hija con fotografías juntos, pero excluye a Maju Mantilla

Por medio de sus redes, Gustavo Salcedo decidió dedicar un bello mensaje a su hija menor, pero llamó la atención la falta de Maju Mantilla en las fotografías.

Gustavo Salcedo dedica mensaje a su hija, pero sin Maju Mantilla en fotos
Gustavo Salcedo dedica mensaje a su hija, pero sin Maju Mantilla en fotos (Composición Karibeña)
21/09/2025

Hace unas semanas, Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, pero solo fue el inicio de toda una polémica al insinuar que le habría sido infiel con su productor de su programa 'Arriba mi gente'. Ahora, el ex deportista decidió ignorar los conflictos y comparte fotos con su hija. 

Gustavo Salcedo muestra cercanía a su hija

Por medio de sus redes sociales, Gustavo Salcedo decidió compartir una recopilación de fotos con su pequeña hija que tiene con Maju Mantilla. A través de los años, siempre ha sido captado muy cercanos a sus hijos. Tras la separación de la ex reina de belleza, reafirma su rol como padre.

El reciente video que publicó el ex de la modelo Mantilla, se puede observar como luce feliz con un mensaje que dice 'Verdadero amor'. Además, añadió una canción donde la letra señala que siempre estará para su menor hija. Aunque llamó la atención que en la recopilación de fotos, no aparezca la madre de los niños.

"Siempre a tu lado estaré y tu guardián yo seré. Toda la vida", se le escucha en la canción. 

Gustavo Salcedo comparte foto con su hija
Gustavo Salcedo comparte foto con su hija

Salcedo sobre la salida de Maju de la TV

Gustavo Salcedo reapareció ante las cámaras de "Amor y Fuego" poco después de que se confirmara la salida de Maju Mantilla del programa de Latina. En sus primeras declaraciones, el deportista desmintió cualquier intención de exponer a su esposa o de confirmar un supuesto engaño.

"No, en lo absoluto (quise evidenciarla). Yo ya hablé, les he dicho que no voy a dar ninguna opinión al respecto. Les pido respeto a mi familia", expresó con firmeza, marcando distancia de los rumores que circulan en distintos medios de comunicación.

Además, el ex deportista también lamentó el hostigamiento que, según él, ha sufrido su entorno familiar desde que comenzaron las especulaciones. Por ello, pide que dejen de estar incomodando a él como a sui familia. 

"Hay un montón de invenciones en la prensa, yo no he dicho absolutamente nada y la verdad que no quiero que nos sigan molestando", añadió antes de retirarse rápidamente en su vehículo, evitando mayores comentarios.

En conclusión, Gustavo Salcedo afirmaría que su 'verdadero amor' sería su pequeña hija en común con Maju Mantilla. Esto en medio de los rumores de infidelidad de la ex reina de belleza con su productor y tras la renuncia de la modelo. 

