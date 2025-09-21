Ricardo Mendoza habría anunciado que será padre en su show de 'HH' en París, según tiktoker

El pasado sábado 20 de septiembre, Jorge Luna y Ricardo Mendoza realizaron su único show de 'Hablando Huevadas' en la Torre Eiffel de París. Durante esta presentación, el prometido de Katya Mosquera habría anunciado que se convertirá en padre por primera vez.

Ricardo Mendoza será papá

Después de haber realizado una presentación icónica en New York, el show de 'Hablando Huevadas' llegó para presentar en la Torre Eiffel ubicado en París. Es así como el último sábado 20 de septiembre tuvieron un grupo de invitados que disfrutaron de la presentación donde Magaly Medina asistió.

Según la tiktoker Briggite Valencia, quien también asistió al show en Francia y compartió una gran primicia en su canal de difusión. La creadora de contenido contó que el comediante Ricardo Mendoza aprovechó la oportunidad de anunciar que se convertirá en padre por primera vez.

Esta noticia fue compartida por el influencer Ric de La Torre que compartió imágenes del anunció de la tiktoker sobre Ricardo. Hasta el momento, el comediante y su prometida Katya Mosquera no han confirmado nada por sus redes sociales. Puede que la noticia sea compartida de manera oficial para 'Magaly TV La Firme'.

Por medio de sus redes, solo han publicado videos de ambos juntos paseando por las calles de París en su estadía en Francia. Aunque llamó la atención que la joven solo fue enfocada en su rostro, pero nada de su cuerpo que podría mostrar un barriga de embarazo.

El compromiso con Katya Mosquera

En marzo de este año, Ricardo Mendoza y Jorge Luna hicieron una presentación divertida a su estilo como siempre. Justo antes de terminar el show 'Hablando Huevadas', el comediante anunció que daría una información que sorprendería al público. Es así como muestra dos fotografías en la pantalla gigante del escenario.

En la primera sale Ricardo en una cena y en la segunda sorprendentemente, sale su novia Katya Mosquera. En esta imagen se puede apreciar como la joven tripulante de cabina muestra en su mano un anillo de compromiso muy contenta con una copa de champagne. Es así como anunciaron que estaban oficialmente comprometidos en matrimonio.

De esta forma, una influencer anunció así que Ricardo Mendoza se convertiría en padre muy pronto al lado de su pareja Katya Mosquera, con quien se comprometió hace unos seis meses. La creadora de contenido fue una de las pocas personas del público que estuvo en el show de 'Hablando Huevadas' en París.