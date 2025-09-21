Ric La Torre compró su primer departamento tras 3 años como influencer: "Trabajé para esto"

El creador de contenidos y conductor de televisión, Ric La Torre, compartió con sus seguidores una noticia que lo llena de orgullo: logró comprarse su primer departamento. El joven influencer celebró este paso importante en su vida con una emotiva publicación en sus redes sociales y sus seguidores lo felicitaron por empezar a cumplir sus sueños.

Ric La Torre feliz por su primer 'depa'

A través de una publicación en redes sociales, y con palabras cargadas de agradecimiento, Ric destacó que este logro es fruto de su esfuerzo y de la comunidad que lo ha acompañado desde que inició en las plataformas digitales. Además, recordó que hace apenas tres años comenzó su camino en el mundo de la creación de contenidos y desde entonces no ha parado,

"Luego de sufrirla muchísimo, se logró el objetivo: mi primera propiedad es una realidad. Lo soñé, lo decreté, trabajé para eso y lo concreté", escribió en su publicación, donde también adjuntó varias fotos suyas estrenando su departamento.

El conductor de 'La Noche Habla' también expresó que sus seguidores forman parte de este triunfo, ya que gracias a ellos pudo crecer en el medio y obtener más oportunidad laborales que le permitieron seguir creciendo como profesional. Además, señaló que este logro lo impulsa a seguir soñando en grande y a proyectarse hacia nuevos objetivos.

El cumpleaños a Ric La Torre

Hace unos meses, el influencer Ric La Torre celebró su cumpleaños en un evento que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales, pero no precisamente por motivos positivos. Lo que se presentó como una fiesta exclusiva, se convirtió en un escenario de polémica debido a la organización del evento, que se realizó completamente con canje de empresas.

Desde la decoración, que incluyó una temática personalizada, hasta la comida y bebida, todo fue proporcionado por marcas que le ofrecieron a Ric La Torre sus productos a cambio de publicidad en sus plataformas. La torta, la barra de tragos, la mesa de dulces y bocaditos salados, incluso el mobiliario y el show musical, fueron parte de los elementos patrocinados para el cumpleaños, lo que generó una gran controversia entre sus seguidores.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo el modelo de canje, sino la organización misma del evento. En las imágenes y videos que Ric La Torre compartió en sus redes sociales, la fiesta parecía vacía. El gran espacio dispuesto para la ocasión, que lucía impecable y lleno de detalles, estaba casi vacío, lo que generó una gran cantidad de críticas sobre la baja asistencia.

Es así que, Ric La Torre reafirmó que este es apenas el comienzo de una nueva etapa en su vida profesional y personal, asegurando que continuará trabajando con la misma disciplina que lo ha llevado a donde está hoy, ya que el departamento es el primero de los muchos que quiere comprar.