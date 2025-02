Darinka Ramírez, madre de la hija de Farfán, responde a usuario que la comparó con Xiomy Kanashiro

En las últimas semanas, Xiomy Kanashiro ha ocupado muchas portadas de noticias tras rumores de romance con el futbolista Jefferson Farfán. Incluso, parece que ha tenido indirectas con la madre de la última hija del pelotero, Darinka Ramírez. Ahora, ella respondió a un usuario por compararla físicamente con la bailarina.

Jefferson Farfán sorprendió al anunciar que tiene una hija de dos años con Darinka Ramírez, aunque no mantienen una relación juntos actualmente. Ahora, el futbolista ha sido vinculado fuertemente con la bailarina Xiomy Kanashiro, llevando a muchos usuarios a enfrentarlas.

Es así como Darinka Ramírez ha ganado mucho protagonismo en los últimos meses. Al compartir un par de fotos en sus redes sociales con un mensaje sobre la belleza y el físico. Aunque, se sorprendió con un comentario de un seguidor que resaltaba su belleza, pero dejando un mal comentario para la bailarina Xiomy.

"La belleza no está en el físico donde todos la buscan, sino en el corazón donde pocos saben llegar", expresó en su publicación. Un seguidores comentó: "50 veces mejor que Xiomy", que no le habría gustado a la joven y respondió claramente: "No comparen, todas tienen lo suyo".