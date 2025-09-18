Isabella Ladera demanda a Beéle por filtración de video privado: "Esto es un delito y deja cicatrices"

Isabella Ladera finalmente ha decidido tomar acciones legales contra Beéle tras la filtración de un video privado en el que aparecen ambos. El equipo legal de la influencer oficializó la demanda contra el cantante colombiano, indicando que la publicación y difusión del material audiovisual constituye un delito grave.

Isabella demanda a Beéle y lo acusa de difundir video

Hace unas horas, Isabella utilizó su cuenta de Instagram para publicar un comunicado que inicialmente compartió The Hachar Law Group, su equipo legal. En el mismo, se precisa que la influencer ha presentado una demanda civil en el condado de Miami contra el cantante colombiano.

Asimismo, se relata que la demanda busca "responsabilizar a todos los involucrados por la difusión no autorizada de videos y contenido privado". Isabella también se mostró sumamente indignada por la publicación del material íntimo, indicando que ha dañado enormemente su honor y reputación.

"Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otro para generar dinero o contenido. Esto no es entretenimiento, es un delito, y lo único que deja son cicatrices ", agregó la influencer.

Isabella Ladera demanda a Beéle

Por otro lado, el equipo legal indicó que las averiguaciones continuarán a lo largo de todo el litigio, ya que quieren dar con los responsables de la difusión del material privado, para que sean llevados ante la justicia y juzgados con todo el peso de la ley.

¿Qué dijo Beéle sobre el video?

Durante una transmisión en vivo con el streamer Westcol, antes de su presentación en Costa Rica el 13 de septiembre, Beéle se refirió al impacto que la situación ha tenido en su vida. Con un tono firme y directo, el artista barranquillero subrayó que, pese a no haber actuado de manera incorrecta, algunos intentan dañarlo públicamente.

"Para que quieran acabar con mi paz mental, está hijue**, la tienen difícil. Después de la primera inyección de la funa uno es inmune. Uno entiende cómo se trabaja el morbo; aun sabiendo que uno no ha actuado de esa manera, lo quieren acabar y cerrarle las puertas solo por la mala intención de una persona", manifestó el cantante.

Beéle también indicó que todo el caso se encuentra actualmente en manos de sus abogados. Además, dejó entrever que el origen de la polémica radica en la envidia y los sentimientos negativos hacia él.

Cabe resaltar que el tiktoker Ric La Torre también anunció que Isabella dejó entrever que Beéle habría sido quien filtró el video, ya que ella asegura que eliminó el material, el cual fue grabado presuntamente por petición del cantante colombiano, quien nunca lo borró de su celular.