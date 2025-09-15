Beéle rompe su silencio tras filtración de video con Isabella Ladera: "Quieren acabar con mi paz mental"

El cantante colombiano Beéle decidió pronunciarse públicamente tras la filtración de imágenes que lo involucran con Isabella Ladera. Después de varios días de silencio, el intérprete de "No tiene sentido" habló sobre el impacto emocional que le ha causado la controversia y rechazó los señalamientos que circulan en redes sociales.

Beéle habla sobre la polémica y defiende su paz mental

Durante una transmisión en vivo con el streamer Westcol, antes de su presentación en Costa Rica el 13 de septiembre, Beéle se refirió al impacto que la situación ha tenido en su vida. Con un tono firme y directo, el artista barranquillero subrayó que, pese a no haber actuado de manera incorrecta, algunos intentan dañarlo públicamente.

"Para que quieran acabar con mi paz mental, está hijue**, la tienen difícil. Después de la primera inyección de la funa uno es inmune. Uno entiende cómo se trabaja el morbo; aun sabiendo que uno no ha actuado de esa manera, lo quieren acabar y cerrarle las puertas solo por la mala intención de una persona", manifestó el cantante.

Beéle también indicó que todo el caso se encuentra actualmente en manos de sus abogados. Además, dejó entrever que el origen de la polémica radica en la envidia y los sentimientos negativos hacia él.

"Hoy se estanca mentalmente una persona que le hace caso a un burro y más en internet. Ya lo demás que lo hagan los abogados y los jueces, está en las manos de las personas que tenga que estar, yo me quedo callado. La envidia es un mal sobre la tierra, Dios mío, dame paciencia con tanto mentiroso", agregó.

Beéle se pronuncia tras filtración de videos con Isabella Ladera. pic.twitter.com/n04fyUm9qT — VAMN (@VictorAlfr33625) September 15, 2025

Isabella Ladera sufre por video con Beéle

Por su parte, Isabella Ladera ha mostrado cómo la controversia también la ha afectado emocionalmente. La influencer venezolana reapareció en Instagram tras varios días de inactividad, compartiendo historias breves en las que reflexionó sobre el impacto del escándalo.

"Yo, la verdad, no sé cómo voy a hacer para recuperarme de esto. Cómo nos vamos a recuperar de esto. ¿Cuánto más podremos aguantar o simplemente nos tenemos que acostumbrar a esta mi...?", se cuestionó Isabella en un inicio.

Ladera también lamentó que el escándalo mediático haya alcanzado a su familia, ya que no es solo ella quien se ha visto afectada por la filtración del video con el cantante colombiano, sino también las personas que más quiere en la vida.

"Yo ya tengo el alma rota, eso no es normal, eso no es sano, esto no es humano. Estaba viendo mis DM y la cantidad de desespero, la cantidad de videos que me están mandando, los mensajes de mi abuela, de mis tías...", dijo Isabella al borde de las lágrimas.

En conclusión, la controversia que involucra a Beéle e Isabella Ladera continúa generando repercusiones en redes sociales y medios de comunicación. Mientras el cantante mantiene su postura firme y legalmente respaldada, la influencer enfrenta las secuelas emocionales de un escándalo que ha alcanzado a su entorno familiar.