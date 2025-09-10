Isabella Ladera no estaría interesada en Hugo García, según influencer: "Pretendía darle celos a Beéle"

Hace unos días, Isabella Ladera viene pasando por momentos complicados luego de que se filtrara un video privado que realizó con su ex Beéle. En medio de esta polémica, Hugo García se encuentra al medio y ahora, un influencer señala que el peruano solo fue utilizado por la venezolana para darle celos al cantante internacional.

¿Isabella solo quiso dar celos a Beéle?

El influencer Oswaldo Villalobos tuvo una videollamada con el programa 'Ponte en la cola'. donde estuvo dando su opinión sobre lo sucedido con Isabella Ladera y Beéle. Dentro de ello, también opinó sobre Hugo García, el supuesto saliente de la venezolana.

"Yo tengo mucha pena con los hombres de Perú, yo creo que no es una persona que se va dejar manipular ni engañar de una mujer", expresó, y Micheille Soifer agregó: "Conozco a Hugo y es una persona de buen corazón, no creo que esté sacando algún tipo de provecho al lado de ella".

Ante ese comentario de la conductora de televisión, Oswaldo Villalobos comenta que el peruano no estaría buscando aprovecharse, pero Isabella sí. Entonces, plantea por qué piensa eso.

"Ella inicia la relación con Hugo, hace público los videos y fotos. Es porque ella pretendía con la relación, darle celos a Béele", agregó.

¿Utilizaron a Hugo García?

Después, el influencer menciona que incluso hubo un aparente distanciamiento entre el peruano y la venezolana porque no se habrían hablado durante tres semanas. Además, señaló que por ese tiempo Ladera fue captada con el futbolista Vinícius Jr.

"Le puedes preguntar si es que ellos estuvieron más de 3 semanas sin hablar. Ellos se volvieron a reencontrar cuando ella inaugura la peluquería. Incluso, Isabella empezó a salir con Vinícius Jr. y todo el mundo empezó a atacar a Hugo", comentó en el programa.

Luego, Micheille Soifer le pregunta al influencer si cree que Isabella Ladera estaría enamorada de Hugo García, ya que ambos han sido vistos muy juntos en varias ocasiones, pero Villalobos lo niega rotundamente.

"Para nada, nadie se enamora en 3 meses de alguien. uno puede sentir emociones, confundir el amor, pero amor real no funciona así", añadió.

De esta manera, el influencer Oswaldo Villalobos cree que Isabella Ladera solo estaría utilizando a Hugo García para darle celos y molestar a Beéle. En ese ámbito, menciona pena por el peruano ya que él si estaría demostrando un real interés en la venezolana, pero ella no le correspondería.