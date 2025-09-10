RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Gustavo Salcedo desliza supuesta infidelidad de Maju Mantilla ¿La encontró con otro en su auto?

En una entrevista, Gustavo Salcedo afirma que habría encontrado a Maju Mantilla con otra persona en su auto deslizando así una aparente infidelidad de parte de la conductora de TV.

Gustavo Salcedo desliza supuesta infidelidad de Maju Mantilla
Gustavo Salcedo desliza supuesta infidelidad de Maju Mantilla (Composición Karibeña)
10/09/2025

Hace unas semanas, el matrimonio de Maju Mantilla con Gustavo Salcedo se terminó después de 13 años de relación. Aunque se negó sobre una infidelidad, ahora el aún esposo de la modelo decidió declarar afirmando que habría encontrado a la madre de sus hijos con otra persona. 

¿Maju Mantilla fue infiel a Gustavo?

El programa de 'Magaly TV: La Firme' compartió la entrevista que realizó a Gustavo Salcedo después de varias semanas de anunciar el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. En las imágenes se puede observar cómo el reportero entrevistó al ex deportista en un estacionamiento, antes de ingresar a su auto. 

"El escándalo del año. El esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, alza la voz y enciende la pradera", se escucha a Magaly en voz en off del avance. "Tú los encontraste en el carro de ella, ¿Eso es cierto?", le pregunta el reportero y él respondió firmemente: "Sí". 

¡Así anunció el fin de su matrimonio!

El pasado 20 de agosto, Gustavo Salcedo publicó un comunicado en sus redes sociales anunciando el fin de su matrimonio con la ex reina de belleza Maju Mantilla. Así mismo, reveló que ya habrían quedado en buenos términos y momentos procesados por completo, pero que seguirían en comunicación por sus dos menores hijos. 

Aunque en algún momento se deslizó una aparente infidelidad de parte de la conductora de televisión, ambos lo negaron de manera separada a varios medios de televisión. Incluso, seguidores recordaron aquella vez cuando el deportista fue captado con su entrenadora en el estacionamiento de un reconocido hotel. 

En conclusión, Gustavo Salcedo acaba de dar declaraciones al programa de 'Magaly TV: La Firme' afirmando que habría encontrado a Maju Mantilla con otra persona en su auto. Dando a entender así que la separación habría sido producto de una infidelidad. 

