Melissa Paredes afirma estar cansada de los rumores de embarazo: "Ya tendría cuatro años de gestación"

La actriz Melissa Paredes mantiene una relación amorosa con el bailarín Anthony Aranda desde 2021. Desde entonces, la joven ha sido vinculada con un posible embarazo en muchas ocasiones y tras negarlo nuevamente, afirma estar cansada de los rumores.

Melissa Paredes niega estar embarazada otra vez

En una entrevista con el programa 'Ponte en la cola', Melissa Paredes declaró en medio de su promoción de su obra teatral con Julián Zucchi. La actriz señaló nuevamente que no está embarazada como los recientes rumores en las redes sociales y varios medios de televisión.

Además, la esposa de Anthony Aranda señaló que está cansada de los constantes rumores de una dulce espera. Así mismo, señaló que el día que esté realmente esperando a su segunda hijo o hija lo dará a conocer por medio de sus redes sociales junto a su pareja.

"Oye, a mí me embarazan a cada rato, ya tendría cuatro años de embarazada, toda mi relación. El día que se de se va a dar. El día que se tenga que comunicar, se comunicará. Se hace cuando nosotros queramos, no vamos a complacer a nadie", expresó la actriz peruana al medio de televisión.

¿Qué opina Anthony Aranda?

Hace unos días, la modelo celebró su cumpleaños por todo lo alto con varios días de celebración y en los videos se menciona a un 'bebé'. Además, varios seguidores comentaron que tendría una 'pequeña pancita' que la delataría.

Ante esto, el esposo de la actriz salió a responder: "Nosotros cuando tengamos algo que anunciar, no vamos a tener ningún problema en anunciarlo, en el momento que nosotros creamos conveniente. Tenemos planes de hace mucho tiempo, así que no hemos revelados exactamente si lo estamos buscando en este momento, en nuestros planes está, así que estamos felices".

Es así como el artista es consultado si están pensando que Melissa Paredes salga embarazada para el 2026. Aranda menciona que eso sería una fecha más acertada, ya que cada decisión tomada como pareja lo han tomado con mucha seriedad y tiempo planificando.

"¿Están pensando para el 2026?", le pregunta el reportero, y Anthony responde: "Si lo estamos calculando para esa fecha. La verdad que el paso que hemos hecho en nuestro matrimonio lo hemos hecho a consciencia".

De esta forma, Anthony Aranda como Melissa Paredes niegan estar esperando un bebé juntos y que cuando lo estén realmente lo anunciarán por medio de sus redes. Aunque, la actriz espera que dejen de crear rumores ya que llevan así por más de cuatro años.