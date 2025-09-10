Pamela López explota contra Cueva por no dar prioridad a sus hijos: "No les compró lo que pidieron"

Pamela López volvió a arremeter contra Christian Cueva tras pocos días de que el futbolista se reencontrara con sus hijos, después de casi un año. La empresaria aseguró que Cueva no cumplió con el horario establecido para compartir con los pequeños, ya que dio prioridad a otras actividades con su novia en Lima.

Christian Cueva no atendió a sus hijos, según Pamela López

La popular 'KittyPam' fue entrevistada por las cámaras de 'Ponte en la cola' y aprovechó el momento para hacer una denuncia pública, indicando que esta última vez que Christian Cueva se reencontró con sus hijos, no los tuvo hasta la hora acordada.

"La visita de mis hijos no fue al 100%, porque el último día ellos tenían permiso hasta las ocho de la noche. No les compró lo que le pidieron y lo que les había prometido , y los dejó a las seis de la tarde", dijo Pamela.

También aprovechó para afirmar que el futbolista no habría cumplido con el tiempo estimado, ya que tuvo que atender otros compromisos. Ella se enteró cuando estaba sentada en otro programa, dando una entrevista.

"Cuando yo estaba en otro programa, me entero de que tenía otras prioridades , una cenita...", indicó.

Finalmente, aseguró que, pese a todo, mantienen una relación cordial por el bienestar de sus hijos, aunque las respuestas que él le da siempre son un "copia y pega" de lo que le dicen sus abogados, tratándose con respeto como "señor Cueva" y "señora López".

Pamela critica los retoquitos de Cueva

En el programa 'Ponte en la Cola', el presentador Ricardo Rondón le consultó a la influencer sobre los recientes retoquitos que se realizó el futbolista de Emelec en Perú con Pamela Franco. Ante esto, la actual pareja de Paul Michael despotricó contra su ex.

"Ay cosas que la ciencia no puede ayudar (¿En algún momento te dijo que se quería poner un rejuvenechip para levantar el líbido?) No, cuando uno ya nace malcriadito de cara ya no hay forma". Después de ello, Ricardo Rondón le señala que tiene tres hijos con el pelotero y ella responde: "Bueno hay otras cosas, gracias a Dios se parecen a mí".

De esta manera, Pamela López reafirmó que mantiene comunicación con Christian Cueva por el bienestar de sus hijos, aunque lamentó que él no cumpla con lo pactado. Según la empresaria, las respuestas del futbolista siempre provienen de sus abogados y no de un trato directo.