Anelhi Arias fulmina a Pamela López tras supuesto 'affaire' con Dayron Martín: "En su momento fue una Pamela Franco"

Pamela López nuevamente se encuentra en medio de la polémica. Esta vez, el cantante cubano Dayron Martín sorprendió al asegurar que tuvo un acercamiento romántico con la trujillana hace varios años. Sus declaraciones despertaron la reacción de Anelhi Arias Barahona, expareja del salsero y madre de su hija, quien no dudó en arremeter contra López.

Anelhi Arias Barahona arremete contra Pamela López

En el programa "Ponte en la Cola", Anelhi Arias Barahona no guardó silencio y opinó sobre la supuesta cercanía entre su ex Dayron Martín y Pamela López. Fiel a su estilo, dejó entrever que la influencer habría interferido en su relación de aquel entonces, comparando la situación con la polémica historia entre Pamela Franco y Christian Cueva.

"Yo sufrí mucho y el karma existe. Ella en su momento fue una Pamela Franco", expresó Anelhi, generando sorpresa entre los panelistas y el público.

Consultada sobre estas afirmaciones, Pamela López negó tajantemente cualquier vínculo amoroso con el cantante. La trujillana, acompañada por su actual pareja Paul Michael, lamentó que después de tantos años aparezcan este tipo de comentarios que considera innecesarios.

"No es verdad, no hay forma. ¿Qué necesidad de salir ahorita con eso? Fue hace muchos años, de verdad me daría pena, pero creo que ellos se han manejado así desde hace tiempo", respondió con incomodidad.

Dayron Martín aclara cómo conoció a Pamela López

El origen de esta polémica se dio luego de que Dayron Martín comentara en un podcast que tuvo un acercamiento con Pamela López hace más de una década. Posteriormente, en entrevista con "Ponte en la Cola", detalló cómo se relacionaron en esa época.

"Tuvimos bastante interacción, no una relación, nos caímos bien ese tiempo. Buena química y hubo sus cositas por ahí (¿Con besito incluido?) no sé, puede ser. Hubo su roce, nos llevamos super bien, compartíamos", expresó el salsero.

Así mismo, contó que tuvo una gran cercanía con la ex de Christian Cueva y que fue cuando formó parte de una agrupación de cumbia porque en aquel momento vivía en Trujillo. Fue en esa época que conoció a Pamela López.

"Yo viví en Trujillo cuatro años cuando cantaba cumbia en una orquesta. En ese tiempo conocí a Pamela claro", agregó.

Ante tanta supuesta cercanía, el reportero del programa le consulta si conoció a Pamela López cuando estaba con Christian Cueva. Ante esto, el cubano señala que desconoce aquella información, pero revela que la conoció en el año 2009 y 2010. Pero como se sabe la relación de Cueva y Pamela inició en el 2012.

En conclusión, las declaraciones de Dayron Martín y la dura reacción de Anelhi Arias Barahona reavivan la polémica en torno a Pamela López, quien insiste en que nunca existió un romance con el cantante cubano. Pese a la negativa, la versión de Dayron ha generado especulación en medios y redes sociales.