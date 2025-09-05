Trujillo: Capturan a sospechosos del atentado que dejó al menos 30 viviendas destruidas y 11 heridos

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la captura de tres sospechosos vinculados al atentado ocurrido en la urbanización Las Quintanas de Trujillo la noche de ayer jueves. Entre los detenidos figuran dos ciudadanos venezolanos y un joven de 22 años, identificado como el presunto autor intelectual del ataque.

Nuevo atentado genera temor en Trujillo

El hecho se registró alrededor de las 10:45 p.m., cuando un artefacto explosivo fue detonado frente a un inmueble ubicado en la calle Lizarzaburu, frente al parque Perpetuo Socorro. La explosión alteró la tranquilidad de los vecinos y generó una rápida movilización de efectivos policiales, bomberos y brigadas de emergencia.

La detonación provocó daños materiales en varias viviendas y vehículos estacionados en la zona. Aunque no se reportaron víctimas mortales, algunos residentes recibieron atención médica por crisis nerviosas y se evaluaron posibles daños estructurales en las construcciones cercanas al epicentro del estallido.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque estaría relacionado con la organización criminal conocida como "Los Cachacos del Padrino". Este grupo habría recurrido al uso de alrededor de 300 emulsiones explosivas, según las autoridades, con el objetivo de intimidar a los ocupantes de la propiedad atacada, la cual se encontraba deshabitada al momento de los hechos.

La PNP reforzó la seguridad en diversos sectores de Trujillo mientras continúan las investigaciones. También pidió la colaboración de la ciudadanía para identificar a más implicados en el atentado y evitar que nuevos actos de violencia alteren la paz en la región.

Ola de violencia en Trujillo

recordemos que el pasado jueves 14 de agosto, el miedo se apoderó de Trujillo. Un fuerte estallido, que se escuchó a varios kilómetros, sacudió la cuadra 8 de la avenida Perú. Eran alrededor de las 10:10 p.m. cuando una detonación con dinamita dejó tres personas heridas y destrozos en más de 20 viviendas.

Una noche de terror. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), dos de los heridos presentan quemaduras y contusiones, mientras que el tercero resultó con lesiones menores. Todos fueron trasladados al hospital Víctor Lazarte Echegaray.

De esta manera, las autoridades aseguran que este operativo representa un paso importante en la lucha contra las bandas criminales que operan en Trujillo. Con las capturas realizadas y las pruebas halladas, la PNP busca esclarecer los hechos y garantizar la tranquilidad de la población afectada.