¡Alarmante! Vecinos de SMP denuncian extorsión diaria y marcan casas con stickers de "seguridad"

Una preocupante denuncia salió a la luz en San Martín de Porres (SMP). Los vecinos aseguran que un grupo de motorizados llega hasta sus casas exigiendo el pago diario de un sol por supuesta "seguridad". Según explicaron, quienes no pagan se exponen a posibles amenazas.

La extorsión ya no solo afecta a negocios y transportistas. Ahora, familias del distrito de San Martín de Porres aseguran que también son víctimas de estos delincuentes, quienes llegan en motocicletas y cobran un "cupo" diario de un sol a cambio de vigilancia. Los vecinos contaron que las casas que sí pagan reciben un sticker con la imagen de un perro pitbull, como una marca de la supuesta protección.

De acuerdo al informe de "24 Horas", los extorsionadores se identifican como parte de una falsa empresa llamada "Seguridad Privada Orión". Al principio, se presentan como un servicio amigable de vigilancia, pero luego dejan claro que si no se paga, las consecuencias pueden ser graves.

Carlos Tuse Lloclla, exdirector de la Policía Nacional del Perú, explicó que esta modalidad de extorsión está en crecimiento.

Los vecinos contaron que la situación genera mucha angustia, pues los delincuentes regresan todos los días para cobrar.

"Ellos se presentaron diciendo que cuidaban solo a las casas que les pagaban", "Vinieron a ofrecer a mi casa servicios de vigilancia, pero no les pague´. Pasan solo eso de las 10 y media de la noche, en moto, se dan una vuelta y de ahí desaparecen. Han insistido, pero no le he hecho caso", "Se presentaron a cuidarnos, son peruanos. Pasan con silbato haciendo bulla. Vienen en bicicleta y moto. No sabría decirte si son confiables", dijeron los vecinos al ser consultados.