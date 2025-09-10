Thamara Gómez habla de su vida en Son del Duke a un mes de su ingreso: "Muy feliz y tranquila"

Thamara Gómez ingresó a Son del Duke hace aproximadamente un mes y desde entonces los fanáticos de la agrupación han disfrutado de sus nuevas interpretaciones y su peculiar estilo de cantar. La artista ha confesado recientemente que se encuentra en una etapa muy bonita de su vida y agradecida por formar parte de la orquesta chiclayana.

Thamara anuncia sorpresas junto a Son del Duke

La cantante de cumbia abrió una caja de preguntas en su perfil de Instagram para interactuar con sus seguidores y recibió muchas interrogantes sobre su vida sentimental y laboral, pero una destacó sobre todas, ya que hablaba sobre su ingreso a la agrupación.

"¿Cómo te sientes en Son del Duke?", le preguntó una de sus seguidoras. Thamara no tardó en responder y tuvo buenas palabras para la orquesta a la que pertenece ahora. "La verdad estoy muy feliz y tranquila" , dijo la joven con una foto suya en backstage.

Thamara Gómez feliz en Son del Duke

En otra de las preguntas, Thamara también reveló que próximamente la agrupación estará viajando a Córdoba capital, en Argentina, para realizar presentaciones. La intérprete estaría emocionada por este viaje, ya que respondió con un entusiasta "Sí" y agregó emojis de corazón.

Recordemos que Thamara inició su carrera a muy corta edad y pasó por reconocidas orquestas hasta llegar a Son del Duke, donde actualmente viene destacando con sus interpretaciones de Ya te olvidé, Mix cielo gris y otros temas.

Thamara se une a Son del Duke

Thamara Gómez, recordada por su paso en Corazón Serrano y Puro Sentimiento, ha sido presentada oficialmente como la nueva vocalista de la agrupación chiclayana Son del Duke. La noticia fue anunciada a través de un curioso video en redes sociales que desató emoción entre sus seguidores.

En el video, se ve a la cantante llegar a Chiclayo con sus maletas rojas. Luego, manda un mensaje por WhatsApp que dice: "Hola, ya llegué a Chiclayo". De inmediato, la agrupación le responde con su clásica frase: "Bienvenida a Chiclayo. BIENVENIDA A SON DEL DUKE. ¡CHÚPATE LA PLATA!"

Thamara sonríe, saluda a la cámara y camina por el distrito de José Leonardo Ortiz, mientras de fondo suena "Díganle", tema que ella popularizó en su época con Corazón Serrano. La puesta en escena fue tan llamativa que los comentarios en redes no se hicieron esperar.

Es así que, la joven cantante continúa consolidando su carrera musical y agradece el apoyo de sus fanáticos en cada paso. Con presentaciones dentro y fuera del país, Thamara Gómez se perfila como una de las voces femeninas más prometedoras dentro de la cumbia peruana actual.