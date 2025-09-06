¡Urgente! Son del Duke denuncia ataque armado contra su bus en San Martín de Porres

La violencia volvió a golpear al mundo de la música. Son del Duke denunció que su bus oficial sufrió un ataque armado en San Martín de Porres, un hecho que ha dejado asustados a los músicos y sorprendidos a miles de fanáticos. La reconocida orquesta anunció con pesar que suspenderá todas sus presentaciones luego del atentado.

Atacan bus de Son del Duke en San Martín de Porres

La reconocida orquesta Son del Duke informó que su bus fue atacado a balazos en Lima, generando miedo y conmoción entre sus seguidores. A través de un comunicado oficial, confirmaron la suspensión de sus actividades artísticas.

El ataque ocurrió la tarde del sábado 6 de septiembre. Según la agrupación, el vehículo se encontraba estacionado en un hotel de San Martín de Porres cuando recibió cuatro impactos de bala en la puerta principal. Por suerte, ningún integrante ni miembro del equipo técnico resultó herido, aunque el susto fue enorme.

"Con profundo pesar y una gran indignación, informamos al público, seguidores, colegas y amigos de la música que el bus oficial de nuestra orquesta Son del Duke ha sido víctima de un atentado esta tarde", expresó la agrupación en su comunicado.

Suspenden presentaciones. El ataque dejó tan golpeados a los integrantes que decidieron frenar su agenda artística.

"Hemos tomado la dolorosa decisión de suspender todas nuestras presentaciones hasta nuevo aviso. Nos encontramos colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar que este tipo de violencia no quede impune", añadieron.

El anuncio generó tristeza en sus seguidores. Estos esperaban verlos en distintas presentaciones por fiestas patronales y locales populares de Lima y provincias.

Mensaje de paz en medio del miedo

Pese al susto, la orquesta no quiso perder su esencia. Cerró su comunicado con un mensaje que ha sido compartido cientos de veces en redes sociales:

"La música es un lenguaje de paz, de unión y de esperanza. No podemos ni debemos permitir que la música siga siendo manchada por la violencia. Con el corazón en alto, orquesta Son del Duke #12Años", señalaron.

Los fanáticos reaccionaron de inmediato enviando muestras de apoyo. Además, pidieron justicia y mayor seguridad para la agrupación que está celebrando 12 años de trayectoria.

Cabe señalar que el atentado al bus de Son del Duke en SMP se suma al registrado la noche del 4 de septiembre contra el local de Tony Rosado en Piura. Esto evidencia la grave ola de violencia que viene golpeando a la cumbia en el país.

En conclusión, el bus de la orquesta Son del Duke fue atacado con cuatro disparos en San Martín de Porres. No hubo heridos, pero la agrupación decidió suspender sus presentaciones mientras la Policía investiga lo ocurrido. Entre miedo y solidaridad, los músicos alzan la voz: la música debe ser unión, no violencia.