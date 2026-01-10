Higinio Capuñay: Recordamos al fundador de Corporación Universal en el día de su cumpleaños

Celebramos el legado de un grande. Recordamos con respeto y mucho cariño a Higinio Capuñay en el día de su cumpleaños. Conoce en la siguiente nota la trayectoria del hombre que fundó Corporación Universal y dio voz al sentimiento popular a través de radio Karibeña, Exitosa y más.

La visión de Higinio Capuñay

Hoy, 11 de enero, con los ojos puestos en el cielo y el corazón lleno de gratitud, recordamos el onomástico de Higinio Capuñay, el hombre que no solo fundó Corporación Universal, sino que transformó para siempre la forma en que los peruanos sintonizamos la vida, música y noticia.

Nacido con la determinación de quien sabe que los sueños se trabajan, Higinio Capuñay no construyó un imperio de la noche a la mañana. Su camino estuvo marcado por el esfuerzo constante y una visión clara: llevar el entretenimiento y la información a todos los rincones del Perú.

"Mi papá fue una persona a la que desde pequeño le gustó trabajar; su principal característica siempre fue el trabajo y la familia", expresó Robert Capuñay, uno de sus hijos.

Desde sus primeros pasos en los negocios hasta la consolidación de Corporación Universal, su enfoque siempre fue el mismo: darle voz a quienes no la tenían. Bajo el liderazgo de Higinio Capuñay, nacieron plataformas que hoy son parte del día a día de millones de peruanos.

"Perseverancia, trabajo, humildad, el don de ayudar siempre a los demás y la unión familiar. Para él, la felicidad era comer en familia", destacó Esther Capuñay al recordar a su padre.

Radio Karibeña se consolidó como el hogar de la cumbia, mientras que Exitosa se convirtió en la voz informativa. Bajo esa misma visión, La Kalle y Z Rock & Pop lograron conectar generaciones a través de los clásicos salseros y el ritmo del rock.

Por su parte, Fiesta Karibeña y Orquesta Papillón se encargan de llevar la magia del espectáculo en vivo a cada rincón del Perú. De esta forma, Higinio Capuñay entendió que la radio no es solo sonido, sino compañía. En los momentos más difíciles del país, sus emisoras siempre estuvieron ahí, y en los de alegría, fueron la parte musical de las celebraciones.

¡Feliz cumpleaños, Don Higinio!

A través de un conmovedor video compartido en redes sociales, los hijos de don Higinio Capuñay, fundador de la Corporación Universal, rindieron un emotivo homenaje con motivo de lo que sería un nuevo año de vida. Con palabras llenas de amor, nostalgia y gratitud, cada uno de ellos recordó la huella imborrable que su padre dejó no solo en sus vidas, sino en la empresa.

"Mi papá fue único en todo: en su vocación laboral, inteligencia y visión que siempre lo caracterizó. Él era la parte más importante acá.", expresó Karen Capuñay.

Los hijos del empresario destacaron que, aunque físicamente ya no está con ellos, su esencia está cada rincón de la oficina y decisión que toman. "Parece como si no se hubiera ido; aún se percibe su andar por las escaleras y se iba a ver por cada piso, siempre lo recordaremos así', señaló Martín Capuñay.

Las anécdotas no faltaron y cada uno de los hijos recordó cómo Higinio Capuñay celebraba su cumpleaños. "Papá, espero que allá arriba estés celebrando con los grandes amigos que te acompañan", señaló César Capuñay.

Más allá de la emotividad, sus hijos se han comprometido por mantener vivo el legado de Higinio Capuñay. "Todos los días siempre nos acordamos de ti en las decisiones y en todo lo que hacemos", saludó Evelyn Capuñay.

De esta manera, más que un exitoso empresario, Higinio Capuñay es recordado en este día como el pilar de una familia que hoy honra su memoria manteniendo firme su visión y valores. ¡Un saludo hasta el cielo! Su legado de éxito y perseverancia permanece más vigente que nunca.