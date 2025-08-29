Kassandra Chanamé se despide de Son Del Duke por importantes motivos de salud

Son del Duke es una de las agrupaciones más sonadas de los últimos meses dentro de la cumbia peruana. Hace unos meses, Kassandra Chanamé se unió a su delantera musical siendo muy bien recibida por el público, pero hoy anunció su salida.

¡Anunció su salida de Son del Duke!

Por medio de sus redes sociales, la joven Kassandra Chanamé que cautivó al público con su voz ha estado ausente en las últimas presentaciones debido a un tema por salud. Ahora, la cantante reveló que dará un paso al costado de la agrupación Son del Duke.

La razón de su salida se debe a que hace algún tiempo lleva realizando un tratamiento para recuperar su voz, pero al no recuperarse por completo y regresar anticipadamente a los escenarios, ha regresado el dolor a su garganta. Es así como tendrá que dejar el escenario por un tiempo indeterminado.

"Sé que muchos no lo saben, pero estoy llevando un tratamiento para poder recuperar mi voz y sobrellevar todo lo que estoy pasando con respecto al diagnóstico y resultados de mis exámenes. Quise intentar acompañar a la agrupación porque sentía si podía hacer lo que tanto amo que es cantar. El día de ayer volví a sentir ese dolor en mi garganta y la afonía regresó", dijo.

Historia de Kassandra Chanamé

Kassandra Chanamé espera recuperar de su salud

La joven expresó que no desea alejarse lo que tanto ama, pero tiene que recuperarse completamente de su salud. Luego, dio algunas palabras de agradecimiento a la familia de Son del Duke que la acogió dentro de su delantera y el apoyo de todos sus seguidores durante sus varios años de carrera musical. Aunque menciona poder volver lo más pronto posible a los escenarios.

"Con mucha impotencia estaré alejada de los escenarios hasta que ese problema esté recuperado al 100%. Gracias al señor Alex Duke y a mi familia Son del Duke. Gracias a todos por el cariño y el apoyo que me han brindado todos estos años en este lindo mundo de la música. Dios mediante nos vemos prontito!", expresó finalmente.

De esta manera, Kassandra Chanamé reveló que decidió dar un paso al costado en Son del Duke hasta que pueda recuperarse completamente de su voz. Afirma que tratará de recuperarse por completo con el tratamiento, pero que tomaría un tiempo. Por el momento, solo agradece por el apoyo de sus fans y ansía volver a realizar lo que tanto ama, cantar.