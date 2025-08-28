RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Para Leslie Shaw?

Marisol se une a Yahaira Plasencia para lanzar el tema 'Mala Amiga': "Somos tendencia en YouTube"

La reconocida cantante Marisol lanza un nuevo tema "Mala Amiga" en colaboración con Yahaira Plasencia y la composición de Carlos Rincón.

Marisol se une a Yahaira Plasencia para lanzar el tema 'Mala Amiga'
Marisol se une a Yahaira Plasencia para lanzar el tema 'Mala Amiga' (YouTube)
28/08/2025

Desde hace unos meses, Marisol anunció que lanzaría una nueva colaboración llamada "Mala Amiga", que muchos creen que sería una indirecta para Leslie Shaw. Tras su estreno, la 'Faraona' sorprendió cantando con Yahaira Plasencia.

Nueva colaboración "Mala Amiga"

La reconocida cantante 'La Faraona' acaba de estrenar su nuevo sencillo musical titulado "Mala Amiga", tema compuesto por Carlos Rincón. Aunque en un inicio, Marisol negó que realizaría colaboración musical con Yahaira Plasencia porque no llegaron a un acuerdo, todo se habría tratado para despistar al público. 

En la noche del miércoles 27 de agosto, la intérprete de "La escobita" lanzó el videoclip oficial de "Mala Amiga" en su canal de YouTube. Desde su lanzamiento, ya viene sumando miles de reproducción cerca a llegar los 100 K. 

Recordemos que Leslie Shaw arremetió contra la producción de Marisol tras su segunda colaboración juntas. Es así como la reconocida cantante de cumbia habría respondido con este nuevo sencillo junto a la 'Patrona'.

La producción musical del videoclip se observa un gran trabajo de escenario, vestuario, grabación y sobre todo una gran unión de sus voces. Hasta el momento, el videoclip "Mala Amiga" acaba de posicionarse dentro del top 8 de tendencias musicales en YouTube. 

¡El público apoya a Marisol y Yahaira!

La acogida del público ha sido espectacular, ya que en menos de un día han logrado sumar miles de reproducciones. Además, muchos usuarios han elogiado el gran dueto que realizaron ambas artistas en el género de la cumbia. Es así como dejaron varios comentarios de apoyo hacia la nueva producción musical para que pueda posicionarse entre los primeros lugares.

"Mil felicitaciones a mi Yaha y Marisol capas de capas me encanto y vamos con todo", "Que buen dúo!!! Sobre todo cantantes muy afinadas. El escenario, bailarines, look, todo. Bien Carlos Rincón por la letra y Carlitos Cacho", "Excelente dupla!! Me encanto!", "A las pocas horas, ya son tendencia", "Que buen dúo, excelente interpretación, linda combinación de voces dando como resultado una cumbia bien pegajosa y alegre", expresaron.

De esta manera, el lanzamiento de la nueva colaboración musical entre Marisol y Yahaira Plasencia ha sorprendido a sus seguidores, quienes elogiaron sus voces juntas. La canción "Mala Amiga" sería una posible indirecta para Leslie Shaw, porque criticó la producción de la 'Faraona' en su feat anterior. Por ello, decidió responder sacando más música con la composición de Carlos Rincón y junto a la artista de salsa 'La Patrona'.

