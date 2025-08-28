¿Detalles de pareja? Isabella Ladera y Hugo García lucen collares iguales y ella cuenta que fue un regalo

Hugo García e Isabella Ladera siguen dando de qué hablar y esta vez no por un ampay, sino por un detalle que muchos fans no dejaron pasar: ambos lucen el mismo collar de tabla de surf. La modelo venezolana confirmó que fue un regalo de cumpleaños, lo que ha despertado rumores sobre lo bien que va su relación.

Hugo García e Isabella Ladera posan con collares idénticos

Hugo García e Isabella Ladera siguen en boca de todos. Los modelos sorprendieron al lucir el mismo collar de tabla de surf. Y como era de esperarse, las especulaciones sobre su presunto romance no se hicieron esperar.

Todo empezó cuando Isabella abrió la cajita de preguntas en Instagram y un seguidor le preguntó: "Tu cadenita de la tabla es hermosísima, ¿fue un regalo de cumple?". La modelo confirmó que sí, mostrando la famosa cadenita.

Pero ahí no quedó la cosa. En "América Hoy" sacaron a relucir un video de Hugo García usando exactamente la misma cadena, con el mismo dije de tabla de surf. Una coincidencia que para muchos no es tal.

"¿Acaso habrá sido dos por uno? Pues parece que Huguito ha roto el chanchito", comentó la voz en off del programa.

Más que un detalle, pasiones en común. Los collares son solo una prueba de que Hugo e Isabella comparten mucho más que salidas a la playa. En redes sociales se les ha visto entrenando juntos en el gym, disfrutando del mar y hasta compartiendo tips de belleza.

"Sí que funcionan los tips de Andrea", escribió Hugo García en un video donde se aplicaba hielo en el rostro.

@ameg_pe 28.08.25 | Hugo García e Isabella Ladera lucen cadenitas idénticas y ella revela que se la regalaron. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Lo curioso es que ese mismo truco lo practicaba antes el cantante Beéle, expareja de Isabella. Con él también compartía surf y anillos de olas. Por eso, algunos seguidores temen que la historia vuelva a repetirse, aunque otros celebran que Isabella y Hugo se vean tan unidos.

Tras la emisión de la nota de los collares, Valeria Piazza salió a defender esta relación, mostrando que le tiene fe a los tortolitos.

"Ellos están viviendo la vida en Miami, haciendo deporte juntos, regalándose estos detallitos que a mí me encantan. Por favor, yo confío en ustedes. ¡Sigan, por favor! Hasta el final, cásense", comentó. De inmediato, Janet Barboza le lanzó una broma: "Valeria, ¿ya quieres que se casen?". Pero Valeria se mantuvo firme: "Claro, yo creo que esa relación sí tiene para rato".

Una despedida emotiva

El miércoles 27 de agosto, Hugo compartió un momento que derritió a muchos de sus seguidores: la despedida de Isabella en Miami. Luego de pasar varios días juntos y hasta celebrar su cumpleaños, el ex chico reality tuvo que volver a Lima por compromisos laborales.

"Te veo pronto, Andrea", escribió Hugo sobre una foto abrazando a Isabella frente al mar, junto a un corazón marrón. Ella, emocionada, reposteó la imagen con emojis de amor.

Hugo García se despide de Isabela Ladera con fuerte abrazo.

Horas después, Hugo ya estaba en Lima alistándose para una maratón. Por su parte, Isabella se quedó en Miami.

Aunque las agendas los separen, todo indica que Hugo García e Isabella Ladera atraviesan un buen momento en su relación. Entre collares iguales, viajes, deporte y mensajes de cariño, han dejado claro que su aparente romance sigue viento en popa.