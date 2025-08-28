Josimar y María Fe Saldaña se muestran unidos tras presunta infidelidad: "Familia"

El salsero Josimar Fidel vuelve a estar en boca de todos, pero esta vez no por un escándalo, sino por reaparecer muy cariñoso junto a María Fe Saldaña, la madre de sus hijos. Después de las polémicas semanas que vivieron, la pareja se dejó ver disfrutando de un momento familiar, demostrando que su relación sigue en pie pese a las habladurías.

Josimar y María Fe reaparecen juntos en un partido de Gallese

Josimar y María Fe Saldaña fueron captados en un estadio alentando al arquero de la selección peruana, Pedro Gallese, quien juega para Orlando City. El cantante compartió parte de su experiencia en sus redes sociales y no dudó en mostrar que su pareja estaba con él.

"Hola familia", dijo el salsero mientras se grababa junto a María Fe y un grupo de amigos. Luego, emocionado y grabando a Pedro Gallese, agregó: "Vamos mi causa, hoy ganamos csm", dejando ver el entusiasmo del momento.

En la tercera historia, se ve a la pareja sonriente, como si nada hubiera ocurrido en medio de los rumores. Para muchos, esta aparición pública es una prueba de que han decidido darle continuidad a su relación.

El reciente escándalo de infidelidad

Cabe recordar que hace unas semanas Josimar estuvo en el ojo de la tormenta tras la aparición de una supuesta "prima" que afirmaba haber tenido algo con él. Este escándalo generó todo tipo de comentarios y especulaciones sobre un posible quiebre con María Fe.

Lejos de permanecer en silencio, María Fe sí tuvo contacto con la joven venezolana que señaló a Josimar, según reveló la propia mujer. La pareja del salsero habría dicho que se iba separar, pero las recientes imágenes demuestran que no lo habría hecho. De igual manera, ella evitó dar declaraciones públicas más extensas sobre el tema.

Por su parte, Josimar tampoco se quedó callado: negó haberle sido infiel a su pareja, aseguró que se trataba de una "prima de cariño" y calificó todo como un intento de extorsión. Incluso coincidentemente al escándalo lanzó la canción "El Mujeriego".

La reciente reaparición de Josimar y María Fe juntos no pasó desapercibida en redes sociales. Más allá de los chismes y los dimes y diretes, Josimar y María Fe Saldaña han dejado claro que siguen apostando por su relación. Con esta última aparición, el salsero demuestra que su vínculo se mantiene sólido y que, pese a los tropiezos, ambos siguen caminando juntos.