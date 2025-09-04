Micheille Soifer le recuerda a Magaly que se equivocó en ampay: "Me daría vergüenza patinar como ella"

En el último programa de Magaly Medina, la periodista despotricó contra Micheille Soifer en su nueva faceta de conductora en 'Ponte en la Cola'. Ahora, la ex chica reality no dudó en responderle sacándole en cara el error que cometió con un falso ampay.

Micheille Soifer responde a Magaly

Hoy jueves 4 de setiembre, Micheille Soifer empezó su programa 'Ponte en la cola' con Ricardo Rondón respondiendo a Magaly Medina. La conductora expresó que no puede ignorar los comentarios de la 'urraca' y menciona que aparentemente el canal de Latina estaría peleando subiendo en rating, pero con un formato diferente a de 'Magaly TV La Firme'.

Después, comenta que ellos solo se encargan de divertir al público, pero no perjudicando a las personas o artistas inventando mala información. Aunque no se considera experta en su nueva faceta, se defiende recordándole a Magaly el error que tuvo al anunciar un falso ampay de Angye Zapata, donde tuvo que retractarse después.

"Simplemente lo que hacemos es divertir a la gente, sin difamar, ni mucho menos inventando ampays. No soy la más experta (...) Yo no soy periodista, pero sí me daría vergüenza patinar en mi programa porque ella tiene tantos años, ella se jacta de ser directora periodística de su programa, sin embargo, no revisa su pauta y siempre quiere echarle la culpa a su equipo de producción", expresó.

Feliz de ser conductora de TV

Luego, Micheille Soifer añade que esta nueva faceta de la conducción lo viene disfrutando y poniéndole mucho esfuerzo. Así mismo, la ex chica reality afirma que se considera una persona con mucho talento como en el baile, canto y mucho más, ya que lo practica desde muy joven y lo sigue practicando hasta la actualidad.

"Tengo la oportunidad de ser conductora, pero lo tomo con todo el cariño, toda la humildad del mundo. Agradezco a cada una de las personas que se han tomado el tiempo de escribirme de apoyarme y comentar. Yo creo que sí tengo talento, he mostrado mi arte desde que tengo 15 años en la televisión", agregó en el programa de TV.

De esta manera, Micheille Soifer saca en cara por su trabajo y carrera artística durante muchos años, afirmando que sí tiene talento a pesar de las críticas de Magaly Medina. Además, le recordó que la 'urraca' a pesar de sus años en el periodismo, aún sigue patinando en dar información errónea en su programa de TV.