La 'Nena' Cubillas revela que conversó con Macarena Vélez tras conocer a sus hijos ¿Qué le respondió?

A través de un medio, Johana Cubillas reveló que Juan Ichazo presentó a Macarena Vélez con sus hijos y habría faltado al acuerdo de conciliación. Como el padre de sus pequeños no le hace caso, decidió conversar con la ex chica reality.

Durante una entrevista en 'Todo se Filtra', Johana Cubillas afirmó que tuvo que comunicarse con Macarena Vélez debido a que el padre de sus hijos ignora los acuerdos que llegaron a la conciliación. Es así como la emprendedora expresó su preocupación a la ex chica reality por exponerlos y presionarlos a conocerla.

"Ayer le escribí, para que me entienda más que nada como ser humano que me preocupo por mis hijos y por su bienestar emocional. Le dije la verdad, que a mi no me parece que hayan tenido que exponerlos a conocerla en este momento porque lo que debería priorizar el papá es afianzar el vínculo con sus hijos, que tenga bastante cuidado con ellos, que no los exponga", cuenta que eso le dijo.