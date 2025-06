Paul Michael es convocado para participar en 'Esto Es Guerra': "Pamela López es mi fuerza"

Desde hace unos meses, Pamela López ha acaparado las cámaras de varios medios de televisión y también su nuevo saliente Paul Michael. Ahora, este cantante de 27 años ha sido presentado como convocado a participar en la nueva temporada de 'Esto es Guerra'.

Tras la gran final de 'Esto es Guerra', hoy comienza una nueva temporada donde se vienen presentando a los nuevos convocados donde solo pocos quedarán finalmente como parte del programa. Es así como Paul Michael fue anunciado de manera sorpresiva, ya que nadie en el set se lo esperaba.

"Es mi primera vez, estoy muy agradecido con la oportunidad, con Dios. Esto es algo que anhelaba hace mucho tiempo, no saben cuanto quería estar en este programa y se me está dando", menciona. Luego, Renzo Schuller le pregunta: "¿Qué tal eres en la competencia? con total sinceridad" y él responde: "Yo soy una persona competitiva, me gusta mucho los retos y esté en el equipo que esté voy a dar mi 100%".