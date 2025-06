Pamela López sobre visita inesperada de Christian Cueva a su pequeño: "Yo podría preparar a mi hijo"

Pamela López contó que Christian Cueva apareció sin avisar en el colegio de su hijo, causando un gran impacto emocional en el menor. La influencer, visiblemente incómoda, aseguró que no se opone a que el futbolista vea a sus hijos, pero pide que lo haga de manera responsable y sin alterar la tranquilidad del pequeño.

No le gustó la sorpresa. Pamela López, expareja de Christian Cueva, no se quedó callada y reveló que el futbolista se presentó en el colegio de su hijo sin avisar. Según contó, el pequeño llegó muy nervioso y con miedo por la inesperada visita de su papá.

En "Magaly TV La Firme", Pamela contó que su hijo quedó desconcertado al ver a su padre después de tanto tiempo.

"Fue a buscar a mi hijito del colegio. No tiene ninguna restricción, pero yo como mamá pienso que una persona, un papá, una mamá, no puede aparecer de buenas a primeras porque es algo traumatizante" , comentó muy seria.

Pamela dejó claro que no se opone a que Christian vea a sus hijos, pero pide que lo haga de forma ordenada, sin causar impacto emocional.

"Ya que no puede conversar conmigo porque así lo decidió, puede hablar con su abogado. 'Sabes qué, el papá va a hacer una visita'. Entonces yo podría preparar a mi hijo. 'Sabes qué, ya va a ir tu papá', porque no lo ves tanto tiempo y puedes preparar al niño para que no sea un susto", explicó Pamela.