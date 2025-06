Pamela López crítica a Christian Cueva tras regalarle ropa a su hijo: "Él no es esa talla"

Pamela López, exesposa del futbolista Christian Cueva, volvió a hablar públicamente sobre la relación con el padre de sus hijos, generando nuevas reacciones entre los seguidores del mundo del espectáculo. En esta oportunidad, la empresaria se mostró incómoda por una reciente visita que el deportista hizo a su hijo sin previa coordinación y también comentó un desacierto en uno de los regalos que le entregó al menor.

Durante una entrevista con 'Amor y Fuego', Pamela López relató que Christian Cueva acudió sin su consentimiento al colegio de su hijo y, posteriormente, le envió un regalo que no fue de su agrado. Según contó, el futbolista le compró buzos escolares, pero en tallas equivocadas.

"Le compró unos buzos a mitad de año, buzos escolares. Hace poco le dejó unas bolsas de ropa. Aprovecho las cámaras para decirle que tu hijo no es esa talla. Lo que necesita son otras cosas, no necesita ropa gracias a Dios, lo que necesita son alimentos", manifestó con evidente molestia.

Por otro lado, al ser consultada sobre el reciente fichaje de Cueva por Emelec, Pamela no dudó en enviarle una advertencia. Le recordó que tiene tres hijos de quienes debe responsabilizarse.

Pamela López, la expareja del futbolista Christian Cueva, adelantó la celebración por su cumpleaños número 38 y lo hizo a lo grande. La también animadora y empresaria organizó un tonazo en su discoteca "La Cueva de Kittypam", donde no faltaron los invitados, las cámaras, los artistas, y por supuesto, su saliente Paul Michael.

Durante el evento, Pamela no solo festejó, también se tomó un momento para reflexionar sobre su vida y lo que ha aprendido este último año, tras separarse de Christian Cueva y emprender nuevos caminos.

Además, Pamela López agradeció el apoyo de sus seguidoras y a Dios por la fortaleza, sencillez y éxito que ha venido teniendo.

"Muchas mujeres me escriben y me dan mensajes de apoyo. Solo sé que Dios me ha sostenido y que hoy por hoy, no me creo nada, sigo teniendo la misma humildad, pero sigo creciendo y evolucionando", añadió.