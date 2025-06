Pamela López quedó encantada con los nuevos retoquitos de Paul Michael: "Babeo por él"

Pamela López se mostró feliz con los nuevos retoques estéticos que su saliente, Paul Michael, se ha realizado en el rostro para lucir una apariencia más juvenil y fresca. La empresaria indicó que se siente feliz por el cambio del cantante de salsa y dejó en evidencia el gran amor que siente por él.

La ex pareja de Christian Cueva celebró su cumpleaños número 38 —adelantado en su discoteca 'La Cueva de KittyPam'— y un reportero le preguntó sobre los retoques estéticos de Paul Michael. Pamela indicó que todos tienen derecho a mejorar su apariencia física.

"Bueno, también está chambeando en colaboraciones, así que sí tiene que mejorar. ¿Por qué no? Los hombres, las mujeres y todos pueden mejorar" , explicó.

En esa misma línea, la ahora empresaria del entretenimiento nocturno mostró lo enamorada que está del cantante de salsa con esta sugerente frase: "Le ha quedado lindo, a mí me encanta, babeo por él".

Finalmente, descartó que sea celosa e indicó que Paul Michael no le ha dado motivos para desconfiar hasta el momento, por lo que nunca han tenido un problema de ese tipo.

"No soy celosa. Hasta este momento no hemos tenido problemas de celos, así que, por el momento, no", sentenció.