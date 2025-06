¿Fastidiado? Christian Cueva tiene CURIOSA REACCIÓN cuando le mencionan el tema de Paul Michael

Desde hace unos días, el saliente de Pamela López ha llamado la atención por la letra de su nueva canción 'Cantinero' con Handa. En este sencillo, Paul Michael estaría mandando una indirecta a Christian Cueva y el pelotero tuvo curiosa reacción cuando le preguntaron.

Paul Michael ha decidido lanzar una nueva canción con Handa llamado "Cantinero" ha llamado la atención por la letra. Según reveló el joven cantante se inspiró en la vida de su saliente Pamela López y por estrategia han decidido mencionar a 'Cueva' en el sencillo, como a su pareja Pamela Franco.

Incluso, López afirma que el trend de esta canción fue realizada por sus hijas y lo compartió en sus redes sociales. Es así como algunos medios han criticado que la madre utilizara a sus pequeñas para bailar una canción que es indirecta para su padre Christian Cueva.

Es así como el programa 'Amor y Fuego' realizaron una entrevista a Christian Cueva cuando se encontraba en un restaurante. Al ser consultado, el pelotero decidió no dar ninguna declaración a la prensa. El futbolista de Cienciano salió del lugar rápidamente con una cara un poco fastidiada, pero decidido a no dar respuestas.

Así mismo, Paul Michael habló nuevamente que el trend de la canción 'Cantinero' fue creado por las hijas de Pamela López, pero esto fue consultado por la reportera sobre posibles problemas en el futuro por estas indirectas. El joven 10 años menor que la 'KittyPam' afirmó que solo se trata de una estrategia de marketing.

"Me dice 'oye, mira lo que acaban de crear las niñas' y me manda el video: 'yo sorprendido 'ah que buena' y me gustó. (¿Eso no puede traer cola porque Franco hacen la nariz así?) Los niños son creativos, igual nosotros... 'franco' está registrando en el diccionario y 'Cueva' es un sustantivo, ya sabes es estrategia", responde Paul Michael.