Deysi Araujo revela que sufrió de discriminación en obra 'Baño de Mujeres': "Decían que apestaba a mote"

Deysi Araujo es una figura de la farándula que hace poco se convirtió en madre y ha pasado por momentos muy fuertes en su vida. Es así como durante una entrevista reveló lo que sufrió cuando iniciaba en el espectáculo.

En una entrevista en 'Café con La Chévez', Deysi Araujo reveló varios momentos difíciles que ha superado a través de los años. Así mismo, contó que al inicio desconocía de muchas cosas y cuando fue incluida en una obra teatral, fue maltratada por sus propias compañeras.

Estos maltratos que sufrió fue cuando actuaba en la obra 'Baño de mujeres', que dirigió el productor Álex Otiniano. Fue aquí donde pasó por muchas cosas al entrar por primera vez a una obra teatral.

Luego, Deysi fue contando que no sabía por qué la trataban así e incluso, era la más chibola del grupo y se la agarraban con ella. Además, la estuvieron sufrió de discriminación durante todo el tiempo con adjetivos que llegaron a chocarle mucho.

"No sé, pero no era su competencia. Además, era chibola, no sabía nada de eso y no entiendo por qué se metían conmigo tanto. Cuando llegaba decían que todo apestaba, que apesta a mote, a queso, que apesta a llama, o sea, era terrible y me ponía nerviosa. Era sola y todas eran un grupo, todas conocidas" , expresó.

Incluso, comenta que el director le gritaba mucho y nadie la guiaba por ser su primera vez en el teatro. Admite que pasó por momentos muy difíciles durante todo este tiempo.

"Era nueva, recién empezaba y ahí nomás me llaman para obras de teatro. Cuando me decían 'dame pie', no sabía a qué pie se referían, qué es darme pie. Me quería morir y el director me gritaba, pero no eran capaces de decirme esto es así o algo, por compasión, nada", añadió.