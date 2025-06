Chiquiwilo responde a Magaly por música del 'Chismefono': "Queréllame, pero aquí no hay dinero"

En el último programa de Magaly Medina, la conductora de televisión arremetió contra el streamer Chiquiwilo por la canción del 'Chismefono'. Es así como el youtuber respondió con todo a la 'urraca' defendiéndose al afirmar que solo se trató de una parodia.

A través de las redes de Radio Karibeña, Chiquiwilo mandó un contundente mensaje a Magaly Medina. En el video, el streamer deja en claro que no tendría dinero por si lo quieren demandar por hacer una canción muy parecida del 'Chismefono'. Así mismo, deja en claro que se trató solo una de parodia y nada más.

Muy fiel a su estilo, el streamer dijo: "No tengo dinero, todas las cosas me lo han robado, hasta mi perrito. Si quieren plata, aquí no hay. Mira yo le voy a decir dos cosas a Magaly: Número 1, ese tinte no va; Número 2, así me querelles aquí no hay dinero. Querella a otro, a Farfán aunque sea, ah no... ahí perdió. Solamente fue una parodia que tanta cosa, igual si me quieren querellar, queréllame".