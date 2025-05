Onelia Molina sorprende con tierno mensaje a Mario Irivarren en 'EEG': "No respires mi amor"

La relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina terminó hace menos de un mes por una polémica en la boda de Alejandra Baigorria. Ahora, hay esperanzas de que vuelvan a retomar su relación ya que en el programa de 'Esto es Guerra', la odontóloga sorprendió al llamar a su expareja 'mi amor'.

Durante un juego de 'Esto es Guerra', ocurrió una discusión cuando de pronto Onelia Molina sorprende al decirle a Mario Irivarren unas tiernas palabras y esto, causó sorpresa en todo el set de televisión. Aunque, la 'calavera coqueta' en un inició no escuchó bien, sacó una sonrisa cuando repitieron la escena.

"No respires mi amor", dice Onelia Molina en vivo en 'Esto es Guerra'.

Esto hizo que sus compañeros presentes en el juego empezaran a mandar corazoncitos y realizando gestos de sorpresa. Ante esto, los conductores de televisión Katia Palma y Renzo Schuller comentaron que probablemente haya renacido el amor, pero la joven odontóloga hacía gestos de negación.

Después de esa situación, Onelia Molina trata de explicar que al decir esas palabras no fue con cariño, sino como una llamada de atención por su queja. Esto no fue aceptado por ninguno de sus compañeros presentes, pensando que se trataría de una costumbre y que estaría renaciendo el amor entre la expareja.

"Era un decir, era un cállate ya. El contexto era que estaba enojada y era como 'no te muevas, no hables, no levantes la ceja mi amor, entonces'", menciona Molina tratando de dar explicaciones, pero Katia Palma le comenta: "O sea a todo el mundo le dice 'mi amor'".