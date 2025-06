Paul Michael sorprende al someterse a un retoque estético: "Cambio sutil, pero armonioso"

El cantante Paul Michael sigue en el centro de la atención pública, no solo por su reciente relación con Pamela López, ex pareja de Christian Cueva, sino también por sus últimas apariciones en redes sociales. El salsero, quien ya había dado que hablar con el lanzamiento de su tema "Cantinero", que muchos consideran una indirecta para el futbolista, volvió a acaparar titulares al revelar un retoque estético.

A través de su cuenta de Instagram, Paul Michael compartió con sus seguidores detalles de su visita a una clínica estética, donde acudió en compañía de Pamela López. En las imágenes se les ve juntos en el centro de belleza, preparándose para un tratamiento facial.

El exintegrante de La Combinación de La Habana mostró con naturalidad el procedimiento al que fue sometido. Según explicó la doctora Shirley Pantoja, responsable del cambio, el cantante se sometió a una rinomodelación y a una armonización facial que incluyó retoques en el mentón, los cachetes y el surco nasogeniano.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron diversas reacciones entre los usuarios. Muchos de los seguidores del salsero se mostraron sorprendidos por el resultado, mientras que otros aprovecharon para comentar sobre su relación con Pamela y su creciente exposición mediática.

Paul Michael compartió en sus redes sociales su retoque estético.

En entrevista con el programa 'América Espectáculos', el 'Chalaquito' dijo que le gustaría vivir con Pamela López, ya que considera que es una gran mujer. Además, descartó que su romance con la empresaria sea algo fugaz, ya que él va muy en serio y siente que la ama después de haberla estado conociendo durante tres meses.

Por otro lado, fue consultado sobre las críticas que ha recibido por no tener un oficio conocido. Sin embargo, se defendió diciendo que trabaja muy duro, pero no todo lo publica en redes sociales y la gente ha malinterpretado su trabajo.

"No me molesta, porque yo sé lo que hago mientras no subo historias. Yo puedo subir una historia de 15 segundos y la gente piensa que eso es mi día completo, y no es así, porque yo estoy trabajando por la sombra (...) No me molesta que me tilden de mantenido, porque la verdad no lo soy, tengo mis cosas y sé de dónde saco mi dinero", agregó.