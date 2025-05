Cachaza se pronuncia tras declaraciones de Rafael Cardozo: "Agradezco a Dios haber salido de ahí"

Rafael Cardozo y Carol Reali, más conocida como Cachaza, tuvieron una relación de aproximadamente 10 años, la cual terminó poco después de que el brasileño le pidiera matrimonio, pero este no llegara a concretarse. Ahora, ella ha respondido a las recientes declaraciones que Rafael dio en el podcast de Nicola Porcella.

Hace unos días, Rafael viajó hasta México para presentarse en el podcast Cómplices del Desmadre, que en esa oportunidad fue conducido por Nicola Porcella y Karina Torres (en reemplazo de Wendy Guevara).

Durante la conversación que sostuvieron, se tocó varias veces el tema de la relación entre Rafael y Carol. Incluso, el modelo fitness dejó entrever que Cachaza se había metido en una secta donde las mujeres odian a los hombres.

Las declaraciones de Rafael no le habrían agradado en absoluto a Carol Reali, quien utilizó su cuenta de TikTok para lanzar un mensaje que parecía estar dirigido directamente a su expareja. Aunque no mencionó su nombre, agregó dos frases que daban a entender que eran para él.

"Aplausos porque los tiempos de Dios son perfectos", escribió en la publicación. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta al comentario de una seguidora, quien señaló que el video era en respuesta a lo que Rafael dijo sobre sus "encerronas" en el mencionado podcast.

Cabe resaltar que los seguidores de Carol Reali la apoyaron en todo momento, indicando que terminar con Rafael fue la mejor decisión que pudo tomar. Incluso, varias chicas comentaron que no vale la pena quedarse al lado de un hombre que no tiene los mismos objetivos.

En el mencionado podcast, la conversación entre los ex 'guerreros' fluyó con naturalidad hasta que salió a la luz el tema de la larga relación que Cardozo mantuvo con Reali. Según explicó, estuvieron juntos durante más de una década y decidieron terminar su historia de amor luego de que la relación se volviera monótona.

Sin embargo, Nicola Porcella interrumpió a su amigo para dar a entender que el motivo del quiebre no fue tan simple. Según Porcella, Rafael le había contado en privado que su expareja había ingresado a una especie de secta femenina, lo que habría provocado un cambio radical en su manera de pensar y actuar. Esta revelación generó sorpresa entre los seguidores del podcast y del mundo del espectáculo.

"No, cuenta la verdad [...] Rafael me llama un día y me voy a su casa, le digo '¿Rafael, qué pasó?' y responde 'Cachaza entró a una secta [...] Entró a bailar, a entrenar con unas chicas, en un lugar que era una secta de mujeres, ellas le lavaron la cabeza", precisó.