Pamela López sobre fichaje de Christian Cueva en Emelec: "No me importa, que cumpla con sus hijos"

Pamela López, expareja del futbolista Christian Cueva, volvió a llamar la atención con un comentario que muchos tomaron como indirecta para el padre de sus hijos. Esta vez, la empresaria reaccionó con ironía al enterarse de que 'Aladino' jugará en Emelec de Ecuador.

Durante una entrevista con "América Espectáculos", Pamela López fue consultada por la reciente noticia del fichaje de Christian Cueva por el club ecuatoriano Emelec. Lejos de molestarse o desearle suerte, la influencer soltó una frase que hizo estallar las redes.

"Honestamente, si el padre de mis hijos se va a la luna, Marte, a donde Dios lo lleve, no me importa, siempre y cuando él cumpla con sus hijos. Es lo único que me importa", dijo con firmeza.