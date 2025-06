Pamela López recibió mariachis en su cumple y reflexionó: "Ha sido un año de muchas lecciones"

Pamela López está de vuelta en los titulares, y esta vez no por su ex, sino por su cumpleaños número 38. La popular influencer y empresaria celebró su día por adelantado el fin de semana en su discoteca 'La Cueva de Kittypam', acompañada por su pareja, el cantante Paul Michael, quien la sorprendió con mariachis, flores y un tierno beso frente a todos.

Pamela López, la expareja del futbolista Christian Cueva, adelantó la celebración por su cumpleaños número 38 y lo hizo a lo grande. La también animadora y empresaria organizó un tonazo en su discoteca "La Cueva de Kittypam", donde no faltaron los invitados, las cámaras, los artistas, y por supuesto, su saliente Paul Michael.

El momento más emotivo de la noche fue cuando Paul Michael llegó con mariachis y un ramo de flores, para cantarle y sorprenderla frente a todos los presentes. ¡Y hasta se dieron un beso delante de las cámaras!

Durante el evento, Pamela no solo festejó, también se tomó un momento para reflexionar sobre su vida y lo que ha aprendido este último año, tras separarse de Christian Cueva y emprender nuevos caminos.

Además, Pamela López agradeció el apoyo de sus seguidoras y a Dios por la fortaleza, sencillez y éxito que ha venido teniendo.

"Muchas mujeres me escriben y me dan mensajes de apoyo. Solo sé que Dios me ha sostenido y que hoy por hoy, no me creo nada, sigo teniendo la misma humildad, pero sigo creciendo y evolucionando", añadió.