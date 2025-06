Austin Palao responde sobre posible romance con Vania Bludau: "No ando pensando en estar con alguien"

Desde al boda de Alejandra Baigorria, Austin Palao y la mejor amiga Vania Bludau están entre coqueteos en redes sociales, pero ahora el chico reality descartaría iniciar una relación amorosa. Incluso, su amigo Hugo García estaría buscando emparejarlo con una amiga de Isabella Ladera.

A través de una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Austin Palao estuvo respondiendo si estaría en sus planes entablar una relación con Vania Bludau, después de varias indirectas. Incluso, después de que su cuñada Alejandra Baigorria afirmó que se emocionaría verlos juntos, pero sorprendió al decir que no sabe cómo es la vida de impredecible que puede conectar con otra persona.

"Mi cuñis es lo máximo, (pero sí le gustaría dice) ¿Qué cosa, qué le gustaría? (por ahí que fluya algo con Vania) No sé, yo la verdad no ando pensando en estar con alguien para serte honesto. Igual esas cosas siento que no se buscan, simplemente se dan (...) en un ambiente donde podamos explayar un poco más conversando, quien sabe la verdad. Yo no sé, a lo mejor camino acá a la esquina y me encuentro a alguien, conectamos qué se yo, así es la vida tan incierta", expresó.