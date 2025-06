Hugo García confiesa la relación que tendría con Isabella Ladera: "No tengo por qué ocultarme"

Desde hace semanas han iniciado rumores sobre el inicio de una nueva relación entre Hugo García y la influencer Isabella Ladera. Tras visitarla a Miami, el peruano regresó y confesó finalmente cuál es la relación que mantiene con la venezolana.

Hugo García tiene química con Isabella

En el programa de 'Amor y Fuego', lograron entrevistar directamente al artista Hugo García, quien hace poco estuvo en Miami acompañando a la influencer Isabella Ladera. Es así como los reporteros fueron a su búsqueda y el ex chico reality respondió con amabilidad que tuvo una química inmediata con la joven venezolana desde el primer momento en que se conocieron.

"Nos llevamos super bien, hubo una química y una complicidad super chévere, y nada, conectamos super bien. Nosotros nos conocimos, nos llevamos super bien, conectamos super bien y tenemos como los mismos hábitos, somos muy parecidos", expresó el modelo.

¿Solo amigos?

Después comentó que viajó a Miami donde pudo conocerla mucho más en su día a día y quedó sorprendido lo genuina que ha sido en sus redes sociales. Así mismo, expresó no tiene razones para ocultarse porque son solamente amigos y no se ha visto nada más sobre eso. Aunque, no descarta nada en el futuro tampoco.

"Ella se muestra cómo es, tal cual en sus redes sociales, yo he podido tener la oportunidad de poderla conocer un poco más, como es en el día a día, y en verdad es increíble (...) No tengo por qué ocultarme, ella tampoco tiene por qué ocultarse. Creo que es válido que podamos tener amigos y pasarla bien. ¿Acaso tú ves algo comprometedor? Nada", añadió el peruano ante las cámaras.

Recordemos que Hugo García mantuvo una relación hasta el 2024 con la modelo Alessia Rovegno y quedaron como muy buenos amigos. Además, fueron vistos luego nuevamente para grabaciones juntos y se llevaron bien, pero manteniendo la distancia. Por su parte, Isabella Ladera mantenía una relación sentimental con el artista Beéle hasta hace unas semanas, pero al parecer ya todo habría terminado y se desconocen las razones sobre su fin.

Ahora, el peruano y la venezolana estarían conociéndose mejor compartiendo varios momentos juntos, pero simplemente como amigos. Hugo García confesó que tuvo una fuerte química con Isabella Ladera al conocerla y tienen muchas cosas en común, es por ello que se les ha visto muy unidos últimamente. Por el momento, solo mantendrían una amistad, sin descartar nada en el futuro.