Madre de Milett Figueroa arremete contra Pablo Heredia y Bruno Agostini: "No son nada ¿A quién ganaron?"

Tras las declaraciones de Pablo Heredia sobre Milett Figueroa y las confesiones de Bruno Agostini, Doña Martha salió a defender a su hija. Es así como arremetió contra ellos afirmando que tratarían de revivir en la televisión.

Durante el programa de 'Amor y Fuego', la madre de Milett Figueroa se presentó en el set de televisión para salir a defender a su hija. Doña Martha no dudó en despotricar contra el actor argentino Pablo Heredia y el español Bruno Agostini. Ya que para la señora, cree que ellos habrían salido a hablar para querer desestabilizar la relación de la modelo con Marcelo Tinelli, pero no lo han logrado.

Ante ello, Gigi Mitre trata de agregar que la intención de ellos no habría sido meterse en la relación de Figueroa con el argentino Tinelli. Esto no convenció a Doña Martha, ya que pone en duda la razón de salir a hablar después de 10 años.

"No creo que la intención de ellos era malograr la relación hablando de lo que pasó en su momento" "A más de 10 años ¿A qué viene esto? ¿Con qué intención? ¿Caballeros? Dios los bendiga niños, para mí no existen y tampoco seguirán existiendo porque ¿A quién ganaron? ¿Qué han hecho, bailan, cantan, actúan? ¿Qué son? No son nada", señala.

Es así como la madre de la modelo peruana deja entrever que estos personajes ya olvidados de la televisión, tratarían de regresar agarrándose de su hija. Por ello, sale a aclarar que nunca los conoció y si tuvieron algo, fue pasado.

"Desgraciadamente cuando tú no eres nada, no lograste nada en el mundo, tratas de agarraste de algún sitio para poder nuevamente revivir, me imagino que eso les pasa a ellos (...) No lo conozco, ni a él ni al muchacho Pablo. No los conozco, nunca los he visto en mi vida", agregó.