Gisela podría regresar a la TV tras próxima reunión con gerente de Latina: "Tendremos muchas cosas que decir"

La irónica Gisela Valcárcel ha cautivado desde hace décadas en la televisión y desde hace meses hay rumores sobre su regreso, pero dejaría América TV por Latina. Incluso, afirmó que tendrá una entrevista con el gerente general de este nuevo canal.

Gisela Valcárcel estará en Latina

Una vez por semana, Gisela Valcárcel realiza una entrevista con varios artistas, productores y más en un 'live' desde su cuenta de Instagram. En su última transmisión tenía una entrevista con Madgiel Ugaz y revelaron que la próxima semana estará Erick Jurgensen, gerente general de Latina.

"Erick Jurgensen que ha venido hace un tiempo y que ha movido todo, ha aparecido en el panorama televisivo. La próxima semana a las 7 de la noche tendremos la oportunidad de conversaron con Erick Jurgensen, que hoy es el CEO de Latina, seguramente tendremos muchas cosas que decir, de comentarles", expresó.

Como se recuerda, este personaje estuvo al mando de América Televisión y ahora, pasó al canal 2. Incluso, varios personajes del canal 4 se fueron a Latina y al parecer, Gisela Valcárcel también. Esto emocionó mucho a la actriz que reveló en vivo que se habla mucho de rumores en redes.

"Yo no me lo pierdo, porque la gente está preguntando mucho por ti, esta conversación no me lo pierdo"

Se luce con productor de Latina

Además de aquella entrevista, Gisela Valcárcel sorprendió en sus redes sociales al compartir una fotografía donde se luce con Miguel Zuloaga, Productor y Director de ficción de Latina. Ambos se encontraban en una cena y tendrían una muy buena relación, incluso expresaron que se podría repetir una nueva salida.

Esto aviva más sobre el ingreso de Gisela Valcárcel al canal televisivo de Latina. Aunque desde hace meses viene el rumor de haber comprado acciones o que regresaría a la televisión, ahora ha ganado más fuerza a estos entre dichos tras aparecer con altos mandos del canal de la competencia.

Historia en redes

Así mismo, el canal 2 viene jalando a varios personajes de América televisión como Mónica Sánchez, Cesar Ritter, Paul Martin, David Villanueva, Roberto Moll y muchos más. Artistas que dejaron producciones del canal 4 hace unos meses.

Ahora, Gisela Valcárcel podría otro de los personajes que estaría cambiando de canal de América Televisión a Latina. Esto causaría mucha alerta entre sus seguidores, tras reunirse con un productor del canal 2 y una próxima reunión con el gerente general Erick Jurgensen por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales.