Flavia Laos enfrenta EN VIVO a madre de Ale Fuller tras defender a su hija: "¿Por qué tienen que salir terceros?"

La madre de Ale Fuller, Daniela Doberti, apareció en una llamada en un programa de espectáculos para aclarar sobre las cosas que se han hablado de su hija. Es así como Flavia Laos decidió enfrentarla en vivo causando un tenso momento.

Madre de Ale Fuller responde a Flavia

Daniela Doberti se comunicó con 'Amor y Fuego' para negar que su hija Ale Fuller se metió en la relación entre Mayra Goñi y Pablo Heredia, ya que ellos se besaron al inicio del programa, en cambio su hija estuvo con el argentino un año después de que inició la serie 'VBQ' y no, como lo declaró Flavia Laos.

Ante esto, Flavia Laos empezó enviando un mensaje a Rodrigo González diciendo que la madre de su amiga la estaba dejando como mentirosa. Por ello, la señora Doberti aclara que esa no fue su intención, sino darle pase para que se retracte y finalmente, diga la verdad porque sus declaraciones fueron inexactas.

Esto no fue del agrado de Flavia Laos, quien afirmó estar en una llamada con Mayra Goñi y Ale Fuller. Es así como reafirma que Pablo Heredia tuvo algo con Mayra y la producción lo sabía, pero recién se acaba de enterar que Ale desconocía esa historia.

"He visto lo que está hablando la mamá de Ale, lo que yo quiero aclarar es que no me retractado de que Pablo y Mayra tuvieron algo, que la producción lo sabía porque eso sí es verdad. Ale no se metió ahí. (¿Ale lo supo?) Por lo que estamos hablando ahorita, ella no estaba enterada (¿Con lo muy amigas que son, recién te enteras?) Recién estamos aclarando todo por llamada", expresó.

Flavia Laos ataca a Daniela Doberti

Después, Flavia Laos se dirige hacia la madre de Ale Fuller señalando que ella no debe participar en esta polémica porque no está implicada en lo sucedido. Incluso, pide que terceros no tienen que involucrarse.

"¿Por qué no buscan a Ale para que se aclare? porque tiene que salir la mamá, eso es lo que no entiendo. Ale también tiene su versión y pueden preguntarle, por qué tiene que salir terceros a hablar de las personas, mi mamá no sale a hablar tampoco", señaló.

Finalmente, la señora Daniela Doberti decide dejar la conversación de manera muy respetuosa y afirmando que se siente incómoda de la forma en que Flavia Laos se dirige hacia ella. Ya que solo se comunicó para dejar las cosas claras con la autorización de su hija Ale Fuller.