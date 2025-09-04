Susy Díaz confiesa que se parece bastante a Flavia Laos tras grabar en Kick: "La gente dice que es mi hija"

La carismática Susy Díaz sigue reinventándose y esta vez decidió probar suerte en la plataforma de streaming Kick, donde grabó un divertido video junto a nada menos que Flavia Laos. El resultado fue un boom, pues el clip viral que ha dado mucho que hablar por el parecido entre ambas.

Susy Díaz asegura que se parece a Flavia Laos

La siempre polémica Susy Díaz sorprendió a todos al contar que muchos la comparan con la actriz y cantante Flavia Laos, luego de grabar juntas un video en la plataforma Kick. El clip se volvió un boom en redes y ya superó los dos millones de reproducciones.

Susy y Flavia arrasan en Kick. La excongresista reveló que decidió incursionar en la plataforma de streaming y no dudó en invitar a Flavia para su primera colaboración.

"Yo soy TikToklover, pero ahí hay ciertas restricciones, así que he entrado al mundo del 'kick', que es más libre y puedes hablar de cualquier cosa. Sin embargo, no lo hago por el ingreso de dinero, sino porque es más libre", señaló Susy.

Y vaya que le fue bien, porque el video con Flavia se convirtió en todo un éxito. La exvedette contó que la química con Flavia fue instantánea y que hasta la gente empezó a bromear con que parecían madre e hija.

"Súper. Flavia es de las mías, habla igual que yo, es bien humilde y la gente nos decía que era mi hija. Me divertí un montón con Flavia", confesó Susy entre risas.

La artista incluso confirmó que pronto volverán a grabar juntas. La próxima nueva colaboración se debería al éxito en redes de su aparición en Kick.

"Sí. Ya hablé con su mánager y me ha dicho para grabar otra vez porque el primer video que grabamos tiene como 2 millones de reproducciones", adelantó para Trome.

Al ser consultada si considera a Flavia su "hija artística", Susy no dudó en responder con un rotundo sí. Además, halagó a la cantante.

"Sí. Nos parecemos bastante y nos comparan. Flavia tiene bastante talento, canta bonito y la admiro porque es bien trabajadora. La conocí por primera vez y me encantó", comentó orgullosa.

Susy defiende a Flavia de críticas por sus retoquitos

Sobre los comentarios que Flavia recibe en redes por supuestos retoquitos en su rostro, Susy salió a defenderla. Afirmó que la influencer luce increíble.

"La veo natural, pero ella me contó que había subido de peso y por eso se le veía un poco distinta, pero ya bajó y está perfecta. Flavia es una muñeca", dijo.

Con estas palabras, la excongresista dejó en claro que admira el esfuerzo y el talento de la joven artista. De este manera, dejó claro que no le afecta en nada que las comparen.

En conclusión, Susy Díaz demostró que sigue vigente y que sabe cómo mover las redes. Su ingreso a Kick la pone nuevamente en tendencia, esta vez de la mano de Flavia Laos, a quien considera una talentosa cantante y "como su hija". Lo cierto es que juntas han causado sensación y prometen más contenido para alegría de sus seguidores.