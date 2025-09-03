Melissa Paredes se incomoda cuando le mencionan a Ethel Pozo durante una entrevista: "Molestia"

Como se recuerda, Melissa Paredes formó parte de la conducción de 'América Hoy' hace un par de años hasta que fue despedida por su escándalo de infidelidad a Rodrigo Cuba con el bailarín Anthony Aranda. Ahora, la actriz expresó su molestia cuando el preguntaron por Ethel Pozo, excompañera de TV.

Melissa Paredes siente molestia por Ethel Pozo

La actriz y modelo llegó al programa 'Amor y Fuego' para contar todo sobre su obra 'El divorcio' con Julián Zucchi. Después de conversar, entraron a una especia de juego donde tenían que responder con algunos emoticones cuando aparezca la foto de una persona. Es así como ponen a Ethel Pozo, actual conductora de 'América Hoy', llorando en vivo.

"¿Por qué ponen esa foto?", menciona Melissa y luego procede a levantar un emoji de fastidio.

Aunque primero, Melissa Paredes trató de no comentar mucho sobre la hija de Gisela Valcárcel termina contando que siente molestia al verla y más cuando aparece llorando.

"No sé, vi la foto así llorando y me provocó (¿Cólera o rabia?) no, tampoco, pero es como... molestia", comentó la actriz. Entonces, Rodrigo González le menciona: "Por qué justo cuando la ves llorando ¿No le crees? ¿Crees que tiene la misma credibilidad de su madre?", y Paredes responde: "No, a mí me cae muy bien Gisela, todo bien".

Habla sobre lo sucedido en el pasado

Melissa Paredes trató de no hablar sobre la molestia que tendría con Ethel Pozo desde hace un par de años, pero ahora contó que no le gustó cómo la trataron cuando salió el escándalo de infidelidad de ella con Anthony Aranda, pero cuando se trata de una compañero hombre, la hija de Gisela si lo perdona todo.

"Es porque si una mujer hace algo indebido, malo o como quieras llamarlo es 'Hay no, ahí no más', pero si un hombre lo hace 'es mi amigo, todo lo perdono, él tendrá sus razones'. Me molesta eso, hombres y mujeres somos iguales, la fregamos todos. Si es mujer 'ya ahí no más, despedida'", expresó con visible molestia la actual esposa del bailarín.

De esta forma, la actriz afirma que aún guardaría rencor hacia Ethel Pozo por cómo reaccionaron cuando salió su ampay con Anthony Aranda y cómo le despidieron por ello. Aunque ahora, Melissa Paredes trata de no hablar de ella, pero afirmó que si bien no se lleva bien con la conductora de TV, con Gisela Valcárcel sería todo lo contrario.