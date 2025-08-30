Gisela Valcárcel responde a críticas tras polémica con América TV: "Algunos entienden lo que quieren"

Gisela Valcárcel volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por su intento de ingresar al set de "América Hoy", sino por las duras críticas que recibió de parte de algunos seguidores. Fiel a su estilo, la conductora no dudó en responder con firmeza a quienes la calificaron de "mentirosa" y "payasa".

Gisela Valcárcel no se queda callada y responde a críticas

La 'Señito' volvió a estar en boca de todos, esta vez por las críticas que recibió en redes sociales luego de su enfrentamiento con América Televisión. Fiel a su estilo, Gisela Valcárcel no se quedó callada y comentó directamente.

El origen de la polémica. Todo comenzó cuando Gisela contó que no la dejaron ingresar al set de "América Hoy". Sin embargo, poco después circularon imágenes donde se la veía dentro de las instalaciones del canal. Esta contradicción encendió las redes y varios seguidores la acusaron de querer confundir al público.

La conductora decidió aclarar el tema con un mensaje directo: "Yo estuve en el canal, por lo menos 20 personas estaban ahí y me vieron... lo que dije es que estaba prohibida de entrar... quizá en medio del vivo, no me di cuenta que tenía que contar que había salido del canal pues por una orden no podía salir al aire", explicó.

La "Señito" no dudó en responder a quienes la atacaron en su propia cuenta de Instagram. A un seguidor que la acusó de mentir, le contestó.

Gisela Valcárcel contesta a usarios en redes tras polémica en América Televisión. (Captura de pantalla)

"(Primera regla: NO SE MIENTE) ¡Primerísima! Además, nunca tratas de esconder una verdad porque ella sola sale a la luz. Tercera regla... algunas personas entienden lo que quieren y la mentira es algo que practican, por eso nunca verán la verdad. ¿Qué hacemos, amigo? ¡Así es la vida!".

Con estas palabras, Gisela reafirmó que dice su verdad. Señaló que no se dejará tumbar por los comentarios negativos.

Pero los comentarios no pararon ahí. Otro seguidor la acusó de hacer una "payasada", a lo que la "Señito" respondió con calma, pero con la misma seguridad que la caracteriza. "Para mí no hubo ninguna payasada, pero entiendo que cada quien puede pensar y sentir lo que elige", señaló.

Más mensajes en redes

En medio del ruido mediático, la conductora también aprovechó para hablar de lo que viene en su carrera. Este anuncio deja claro que Gisela no piensa detenerse y que ahora está enfocada en abrirse paso en el mundo digital, una nueva etapa en su trayectoria que promete dar que hablar.

"Hace meses vengo trabajando y soñando con nuestro salto a lo digital. Alejada de la TV, supe desde el año pasado que tenía que buscar nuevos caminos... ¡Y aquí estamos!", escribió en Instagram.

La reacción del público. Mientras algunos seguidores la critican con dureza, otros le muestran apoyo y destacan su capacidad de reinventarse. En redes sociales se leen mensajes divididos, entre quienes consideran que se contradijo y quienes creen que está siendo víctima de ataques injustos. Lo cierto es que Gisela, con décadas de experiencia en TV, sabe cómo manejar la polémica y convertirla en un punto a su favor.

En conclusión, la polémica con América TV y las críticas en redes no frenan a Gisela Valcárcel. La conductora contestó con firmeza que algunos entienden lo que quieren, dejando en claro que seguirá diciendo su versión de los hechos. Y mientras tanto, ya avanza con su proyecto digital, demostrando que sigue siendo una de las figuras más influyentes de la farándula peruana.