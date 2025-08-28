Nicola Porcella recuerda cuando Gisela Valcárcel le cerró las puertas del canal: "Hoy no la necesito"

Nicola Porcella es un actor peruano que ha sorprendido con una gran cantidad de apoyo en México de miles de seguidores. Hace unos días llegó al Perú y reveló cuando Gisela Valcárcel no le dejó entrar al canal de televisión.

Porcella cuenta cuando le cerraron las puertas

Hace unos días, Gisela Valcárcel estuvo en vuelta en un problema cuando afirmó que no la dejaron ingresar a 'América Televisión', pero fue desmentido horas después. Es así como el nombre de Nicola Porcella fue mencionado por la popular 'señito' y ahora, el actor sale a responder recordando aquella vez en que le cerraron las puertas por orden de la madre de Ethel Pozo.

"La verdad con Gisela en este momento de mi vida no tengo (nada), ella me cerró las puertas del canal, todo el mundo lo sabe, ella no me dejó entrar a su producción, hoy no la necesito (...) Yo soy muy creyente de Dios, entonces no me gusta cuando utilizan a Dios y, por otro lado, no eres la persona que dices ser", expresó en un podcast.

Ya no necesita de Gisela Valcárcel

Después, el recordado 'Capi' también agrega que no le tiene miedo a opinar libremente sobre Gisela Valcárcel tras todo lo sucedido. Así mismo, declara que la 'señito' tendría una manera de presentarse ante los medios y una muy diferente cuando las cámaras se apagan.

"Todo mundo sabe cómo es ella, no me da miedo decirlo. Siempre se ha portado de una manera frente a cámaras y otra detrás y ya la vida se va encargando y ya las estrellas se acabaron", comentó.

Además, señaló que actualmente la televisión anda cambiando y el formato es más imprescindible que solo una estrella. Sobre formar alguna alianza con América TV, dejó en claro que nada es cierto porque tiene exclusividad con Televisa.

"Ya la televisión ha mutado, ya una persona no es necesaria. Funciona un formato, no solo una persona, funciona el contenido del programa, nadie es imprescindible (...) Yo tengo exclusividad con Televisa, yo no puedo ir a otros canales (¿Se vienen cositas en América?) No, no, en América nada. No tengo nada que ver con ellos", dijo.

Finalmente, Nicola Porcella deja en claro que este punto de su vida ha logrado con mucho esfuerzo, a pesar de que anteriormente le cerraron las puertas como Gisela Valcárcel. Por ello, es libre de comentar lo que desee sin tener miedo a nadie porque ha sabido escalar en su carrera.