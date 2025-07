¡Todo un éxito! Nicola Porcella impacta como actor en novela mexicana "Amanecer": "Siempre hay una luz"

¡Nicola Porcella está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera! El exintegrante de realities peruanos ahora triunfa como actor en la nueva telenovela mexicana "Amanecer", del reconocido productor Juan Osorio. Allí comparte escenas con figuras de peso como Fernando Colunga y Livia Brito.

Nicola Porcella sorprende con actuación en novela mexicana

Nicola Porcella sigue demostrando que todo esfuerzo tiene su recompensa. Esta vez, el peruano ha dado un gran salto en su carrera actoral al formar parte de la telenovela "Amanecer", una producción de Juan Osorio para Televisa, donde comparte escena con reconocidos actores como Fernando Colunga y Livia Brito.

Tras varias críticas al inicio de su carrera, muchos dudaban de su talento para actuar. Pero hoy, Nicola ha demostrado que sí puede brillar en el mundo artístico, incluso fuera del país.

Comparte roles con los grandes. Nicola interpreta a Camilo Palacios, un personaje lleno de problemas, en esta producción que se emite en México.

El mismo actor describió así a su personaje: "Borracho, depresivo, no le sale nada en la vida, no puede conseguir una mujer, no puede conseguir un trabajo, pero al final del túnel siempre hay una luz y hay una persona que te saca de ese hoyo", mencionó para Univision.

Esta oportunidad ha sido muy significativa para él. En una entrevista pasada con "Al Punto Noticias", Nicola no ocultó su emoción por ser parte del elenco.

"Yo creo que tengo mis ángeles en cada lugar y trabajar con Juan Osorio, yo veía a Fernando pues nunca, ni cerca de poder trabajar. Para mí es un sueño trabajar al costado de tremendo actor y qué ni hablar de Livia, ¿no? También. Estoy trabajando mucho en lo que podría ser mi personaje", mencionó.

Ha callado muchas bocas

En el programa "América Hoy" no dudaron en comentar el progreso del ex capitán de "Las Cobras". Mientras mostraban escenas de la novela, la voz en off comentó sobre su progreso.

"Mucho floro y más acción. Así que veamos una de sus escenas y juzguen ustedes si el muchacho ha progresado... Bueno, para ser sinceros, sí que ha mejorado bastante", se escuchaba.

@ameg_pe 11.07.25 | Nicola Porcella brilla como actor en novela mexicana Amanecer. Fuente: América Hoy ♬ original sound - rizitop🇵🇪

Y es que los inicios de Nicola como actor estuvieron marcados por críticas. Hoy, con disciplina y trabajo, ha logrado revertir todo eso y ganarse un espacio en la televisión internacional.

Nicola Porcella ha logrado dejar atrás su imagen de chico reality y convertirse en actor conocido en Televisa. Con su participación en "Amanecer" demuestra que los sueños sí se cumplen, sobre todo cuando hay esfuerzo de por medio.