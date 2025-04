Christian Cueva sorprende con romántico mensaje a Pamela Franco: "Estoy aquí para toda la vida"

Christian Cueva sorprendió a sus seguidores al mostrarse más romántico que nunca con Pamela Franco, en medio de la reciente polémica con una de sus exbailarinas. A través de sus historias de Instagram, el futbolista compartió un emotivo video donde no solo se dejó ver cariñoso con la cantante, sino que también le dedicó un conmovedor mensaje.

A través de sus historias de Instagram, Cueva publicó un video donde aparece cariñoso con Pamela Franco. La grabación estuvo acompañada de un texto que tocó el corazón de más de un fanático.

"Espero que sepas que no solo estoy para besos y risas. Estoy y estaré en tus guerras, en tus lágrimas y naufragando en cada una de tus tormentas", se lee al inicio del mensaje.

La publicación no quedó ahí. En otro fragmento del video, el popular 'Aladino', sorprendió a todos al declararle una promesa de amor eterno a Pamela.

"Y entonces me sentirás a tu lado justo en esos momentos en los que te sientes desfallecer, y me quedaré a luchar por ti con menos orgullo y más amor, porque no estoy aquí para un rato, estoy aquí para toda la vida. Te amo", agregó.