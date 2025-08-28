Daniela Cilloniz se disculpa con Maju Mantilla tras insinuar 'química' con Fernando Díaz: "Fue malinterpretado"

Las razones por la cual Maju Mantilla y Gustavo Salcedo terminaron, aún se desconoce y uno de los rumores que se esparció fue que aparentemente, la modelo habría tenido algo con su compañero Fernando Díaz. Esto se inició por las declaraciones de Daniela Cilloniz, quien ahora se disculpa.

Daniela Cilloniz aclara lo que dijo de Maju y Fernando Díaz

Por medio de una entrevista con el medio El Trome, Daniela Cilloniz quiso aclarar cuando mencionó que Maju Mantilla tenía una 'química' con Fernando Díaz cuando se anunció la separación de la modelo con Gustavo Salcedo.

"Lo único que comenté fue que ella y Fernando Díaz tienen 'química', eso lo puede ver cualquiera que prende la televisión. Y no me parece ruin, porque ruin es sinónimo de despreciable y tampoco me parece una calumnia o difamación. No he dicho que son amantes, no me metan en ese saco", expresó la artista tratando de defender su postura.

¡Se disculpa!

Después, Daniela expresa que cuando declaró sobre los conductores de 'Arriba mi Gente' se malinterpretó sus palabras en las redes sociales. Por ello, expresa su disculpa con la modelo y con el conductor Fernando Díaz, ya que desconocía que era una persona casada.

"Igual, si mi comentario fue malinterpretado, le pido disculpas, porque quizás por la coyuntura no fue una expresión afortunada. No sabía que Fernando Díaz es casado. No fue el momento para decir eso, pero siempre fue con buena vibra. Quiero a Maju, es una chica linda, muy buena persona", señaló.

También, la empresaria comentó sobre la separación de la exreina de belleza y de su aún esposo Gustavo Salcedo después de tantos años juntos. Dejando en claro que aún se desconoce la razón de su separación porque decidieron mantenerlo en privado, pero de igual manera le desea lo mejor a la modelo.

"Sí, me da pena, pero quizás ella ya no era feliz. Es más penoso estar en un lugar donde ya no eres amada, ¿Qué habrá pasado? Es un tema que ellos han preferido llevar en privado. Le deseo lo mejor a Maju", agregó.

De esta forma, Daniela Cilloniz deja en claro que nunca tuvo intención de insinuar que Maju Mantilla tuvo algo con su compañero de conducción, Fernando Díaz. Por ello, les pidió disculpas públicas por medio de un medio dejando en claro que no tiene nada en contra de ellos, y que incluso, les desea lo mejor.