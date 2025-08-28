RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Marisol llena de elogios a Yahaira Plasencia tras colaboración musical: "Es muy talentosa, la admiro"

En un programa de TV, Marisol sorprendió al revelar que admira a Yahaira Plasencia y habría seguido su carrera desde que formó parte de Son Tentación.

Marisol llena de elogios a Yahaira Plasencia tras colaboración musical (Composición Karibeña)
28/08/2025

Desde hace unos meses, Yahaira Plasencia ha estado incursionando poco a poco en la cumbia peruana. Es así como Marisol habría decidido realizar una colaboración con la 'Patrona' tras seguir su carrera musical y la llena de elogios. 

Marisol revela por qué decidió cantar con Yahaira

Por medio de una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', la artista Marisol es consultada por Rodrigo González sobre la relación que tiene con Yahaira Plasencia. Es así como empieza a revelar que ha seguido la carrera de la 'Reina del Totó'.

"Yo conozco a Yahaira hace mucho tiempo cuando ella pertenecía a una agrupación femenina de salsa y cuando se retira, de igual manera. La he visto haciendo su carrera, trabajando, tiene un marco musical, una orquesta", expresó. 

¡La admira!

Luego, la 'Faraona' agrega que desde entonces ha admirado el trabajo de la salsera y la invitó a una colaboración tras escucharla cantar canciones de cumbia. Como se recuerda, Yahaira resaltó mucho por interpretar varios temas de este género. 

"Es una chica muy trabajadora, muy talentosa a la cual admiro, entonces dije '¿Por qué no grabar con Yahaira? Ahora que está incursionando en la cumbia'. Dentro de sus show hace algunas canciones de cumbia, entonces decidimos pedirle a ella para grabar", comentó.

@riclatorrez 28.08/15: #Marisol llena de elogios a #yahairaplasencia . #leslieshaw #hayniveles #fyp #parati #riclatorrez #riclatorre #chollywood #farandulaperuana #magalytvlafirme #magalymedina #amoryfuego #destacame #americahoy #lanochehabla #evdlv #elvalordelaverdad #foryou #fy #Viral #marisollafaraonadelacumbia ♬ sonido original - Ric La Torre

Después, la salsera revela que fue la misma Marisol quién le escribió a su personal para invitarla a grabar un tema juntas. Entre risas, cuentan que la 'Patrona' acepta de manera inmediata.

"Mari me escribió porque hay confianza y me dijo 'Yaha tengo esta canción'. Cuando vi 'Mala Amiga' dije 'Mmm... Vamos Mari con todo'", cuenta Yahaira. Luego, la cantante de cumbia expresa: "Ella me dijo 'Ya Mari, manda la canción para escucharla' y después me dice 'Va' (se ríen todos en el set)" .

Su nuevo tema "Mala Amiga"

'La Faraona' acaba de estrenar su nuevo sencillo musical titulado "Mala Amiga" junto a Yahaira Plasencia, tema compuesto por Carlos Rincón. Desde su lanzamiento, ya viene sumando miles de reproducción cerca a llegar los 100 K. Al público le ha encantado esta colaboración musical entre ambas artistas y las han elogiado.

De esta forma, Marisol y Yahaira Plasencia han realizado una muy buena dupla musical que al público le encantó. Además, la artista de cumbia resalta que la salsera es una talentosa joven muy trabajadora y de al cual ha seguido su trayectoria, siendo amigas desde años atrás sin tener ningún problema. 

Temas relacionados Elogios Mala Amiga Marisol talentosa Yahaira Plasencia

