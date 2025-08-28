Melissa Paredes aconseja a Julián Zucchi tras conflicto que tuvo con Yiddá: "Ya suelten, ya fue"

Hace unos meses, Julián Zucchi tuvo un fuerte enfrentamiento con Yiddá Eslava por un problema con sus hijos y nanas. Tras recordar este suceso, Melissa Paredes aprovechó la oportunidad de aconsejar al argentino sobre la relación de padres separados.

Melissa Paredes manda consejo al argentino

Por medio de una entrevista con el programa 'América Espectáculos', Julián Zucchi fue consultado sobre la actual relación que tiene como padre con Yiddá Eslava por sus dos menores hijos. Es así como Jazmín Pinedo le pregunta a Melissa Paredes sobre cómo ha ido apaciguando los conflictos que tenía con Rodrigo Cuba y como podría ayudar al argentino.

"Por la armonía y el bienestar de nuestra hija que nos va unir toda la vida. Como conversamos a veces nosotros porque nos hemos hecho amigos (con Julián Zucchi). Y como le digo: ya suelten, ya fue. Van a vivir toda la vida literal juntos por el bienestar de sus hijos, toda la vida", expresó la actriz en el programa.

Aunque la esposa de Anthony Aranda menciona que si le fue muy difícil asimilar toda la separación, pero estar unidos por sus hijos. Ante ello, el argentino agrega que efectivamente es crear una nueva relación de padres separados con un ritmo diferente.

"Pero cuesta asimilarlo, soltar, porque así somos, seres humanos. No somos perfectos, cometemos errores y es de a pocos", expresó Melissa, y Julián Zucchi agregó: "Es trabajar en una nueva relación, es una relación de padres que además te va a unir toda la vida".

Melissa Paredes aconseja a Julián Zucchi sobre su relación de padres con Yiddá Eslava. Fuente: América Espectáculos pic.twitter.com/2xc7ez7u7L — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) August 29, 2025

¿Qué pasó entre Zucchi y Yiddá?

Como se recuerda, la pareja anunció su separación hace casi dos años tras haber estado juntos por más de 11 años. Varios meses después, se reveló que aparentemente Julián Zucchi habría engañado a la actriz Yiddá Eslava, pero que la peruana decidió dejarlo pasar por sus hijos.

Después de ello, ambos se estuvieron enfrentando durante varios momentos en televisión sacando varios conflictos en medios de televisión. Actualmente, parece que se encuentran llevando la fiesta en paz por el bien de sus pequeños. Cada uno por su lado, ha iniciado su vida personal, pero unidos por sus hijos.

Finalmente, Julián Zucchi parece estar llevando una mejor relación con la madre de sus hijos, Yiddá Eslava, tras problemas que tuvieron en el pasado por sus hijos. Ante esto, Melissa Paredes aconseja que lleven la fiesta en paz por el bienestar de los menores y además, porque siempre estarán vinculados por ellos.